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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лип, 2023 14:34
Игорь Алексеевич написав:
Новые требования у людей
1. безопасность 2. работа 3. стабильность
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vitaliian
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Додано: Нед 09 лип, 2023 14:36
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич
Ми явно в різних країнах живемо, раз у Вас основна вимога - це басейн в дворі.
Они уже во многих странах есть. Та же Турция, Египет, Болгария и т.п. строят жилые комплексы с бассейнами закрытого и открытого типа, трен. залами, мини барами и т.п.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 09 лип, 2023 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 14:36
vitaliian
я б на 3 місце поклав "перспективи для дітей", включаючи садики, гуртки, школу, універ... Стабільності в Україні ніколи не було і навряд чи буде...
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Додано: Нед 09 лип, 2023 14:39
Игорь Алексеевич Ну можливо для кількох сотень тисяч еліт, але не для мільйонів пересічних
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Додано: Нед 09 лип, 2023 14:42
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич
Ну можливо для кількох сотень тисяч еліт, але не для мільйонів пересічних
Да нет это уже потребности людей в данных услугах. Раньше было просто жильё, а теперь жилье и отдых в одном месте - жилом комплексе. Турция, Болгария, Египет, Эмираты только так и строят сейчас.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 09 лип, 2023 14:43, всього редагувалось 2 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 09 лип, 2023 14:42
Дюрі-бачі написав:vitaliian
я б на 3 місце поклав "перспективи для дітей", включаючи садики, гуртки, школу, універ... Стабільності в Україні ніколи не було і навряд чи буде...
это включено "в стабильность".
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vitaliian
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Додано: Нед 09 лип, 2023 14:43
Игорь Алексеевич написав: vitaliian написав:
Кроме того есть нюансы по локациям, хорошие места давно выкуплены и продаются на вторичке дорого. А построенная в поле трц или 20 эт свечка никому не нужна. Строительство интересно там где рядом строятся садики, школы, дороги и другая инфраструктура. То есть даже 500 отдельно взятых строек, хаотично размазанных по стране, в целом на экономику не повлияют.
Уверен после войны пересмотрятся принципы строительства жил. домов у нас. Новые требования у людей. Не просто дом и лифт, а уже во дворе бассейн и трен. залы. Так. же и пгт и побережье морей. Уже на прокатят базы отдыха за 100грн в сутки. Народ хочет видеть отели, типа как в Турции с питанием AL. Восток и юг, здесь разруха, но много возможностей для туризма.
яка ж каша в голові у людини...
1. будуть забудовники, а не люди;
2. головне "требования" у людей - подешевше, тому що більшість людей не має коштів для нормального житла;
3. "бассейн и трен. залы" потребують обслуговування, тобто додаткових платежів в комуналці, а це суперечить пункту 2;
4. "Народ хочет видеть отели, типа как в Турции": хоче, але не може це собі дозволити. тому так не буде;
5. "разруха, но много возможностей для туризма": звісно, будь який турист мрію побувати на сході України тому що....? чи в брудному Чорному морі тому що...?
Остап Бендер краще продавав свої ідеї чим кашоголові....
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bamper
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Додано: Нед 09 лип, 2023 14:44
Игорь Алексеевич написав:
Да нет это уже потребности людей в данных услугах. Раньше было просто жильё, а теперь жилье и отдых в одном месте. Турция, Болгария, Египет, Эмираты только так и строят сейчас.
такие потребности есть. но они явно не в 1й тройке. Тут бы 1ю тройку удовлетворить, а вы вместо хлеба говорите ешьте пирожные.
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vitaliian
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Додано: Нед 09 лип, 2023 14:46
bamper написав:
головне "требования" у людей - подешевше, тому що більшість людей не має коштів для нормального житла;
Это вы про муниц. городок для беженцев??? Такие у нас стоят, но мало кто хочет там жить. Люди стараются даже сейчас снять хорошее жильё. А в этих городках максимум задерживаются на 2 недели, пока ищат др. жильё.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 14:50
vitaliian написав:
такие потребности есть. но они явно не в 1й тройке. Тут бы 1ю тройку удовлетворить, а вы вместо хлеба говорите ешьте пирожные.
Такое я слышал про гуманитарку и продукты питания. Народ уже не хочет Польские консервы, а хочет гречку и мясо.
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