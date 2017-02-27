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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1062210623106241062510626>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 66
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
8
37,00-37,50
39%
26
37,50-38,00
26%
17
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:34

  Игорь Алексеевич написав:Новые требования у людей
1. безопасность 2. работа 3. стабильность
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:36

  Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич Ми явно в різних країнах живемо, раз у Вас основна вимога - це басейн в дворі.
Они уже во многих странах есть. Та же Турция, Египет, Болгария и т.п. строят жилые комплексы с бассейнами закрытого и открытого типа, трен. залами, мини барами и т.п.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 09 лип, 2023 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:36

vitaliian
я б на 3 місце поклав "перспективи для дітей", включаючи садики, гуртки, школу, універ... Стабільності в Україні ніколи не було і навряд чи буде...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:39

Игорь Алексеевич Ну можливо для кількох сотень тисяч еліт, але не для мільйонів пересічних
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:42

  Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич Ну можливо для кількох сотень тисяч еліт, але не для мільйонів пересічних

Да нет это уже потребности людей в данных услугах. Раньше было просто жильё, а теперь жилье и отдых в одном месте - жилом комплексе. Турция, Болгария, Египет, Эмираты только так и строят сейчас.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 09 лип, 2023 14:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:42

  Дюрі-бачі написав:vitaliian
я б на 3 місце поклав "перспективи для дітей", включаючи садики, гуртки, школу, універ... Стабільності в Україні ніколи не було і навряд чи буде...

это включено "в стабильность".
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:43

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliian написав:Кроме того есть нюансы по локациям, хорошие места давно выкуплены и продаются на вторичке дорого. А построенная в поле трц или 20 эт свечка никому не нужна. Строительство интересно там где рядом строятся садики, школы, дороги и другая инфраструктура. То есть даже 500 отдельно взятых строек, хаотично размазанных по стране, в целом на экономику не повлияют.
Уверен после войны пересмотрятся принципы строительства жил. домов у нас. Новые требования у людей. Не просто дом и лифт, а уже во дворе бассейн и трен. залы. Так. же и пгт и побережье морей. Уже на прокатят базы отдыха за 100грн в сутки. Народ хочет видеть отели, типа как в Турции с питанием AL. Восток и юг, здесь разруха, но много возможностей для туризма.

яка ж каша в голові у людини...
1. будуть забудовники, а не люди;
2. головне "требования" у людей - подешевше, тому що більшість людей не має коштів для нормального житла;
3. "бассейн и трен. залы" потребують обслуговування, тобто додаткових платежів в комуналці, а це суперечить пункту 2;
4. "Народ хочет видеть отели, типа как в Турции": хоче, але не може це собі дозволити. тому так не буде;
5. "разруха, но много возможностей для туризма": звісно, будь який турист мрію побувати на сході України тому що....? чи в брудному Чорному морі тому що...?

Остап Бендер краще продавав свої ідеї чим кашоголові....
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:44

  Игорь Алексеевич написав:Да нет это уже потребности людей в данных услугах. Раньше было просто жильё, а теперь жилье и отдых в одном месте. Турция, Болгария, Египет, Эмираты только так и строят сейчас.
такие потребности есть. но они явно не в 1й тройке. Тут бы 1ю тройку удовлетворить, а вы вместо хлеба говорите ешьте пирожные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  bamper написав:головне "требования" у людей - подешевше, тому що більшість людей не має коштів для нормального житла;
Это вы про муниц. городок для беженцев??? Такие у нас стоят, но мало кто хочет там жить. Люди стараются даже сейчас снять хорошее жильё. А в этих городках максимум задерживаются на 2 недели, пока ищат др. жильё.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vitaliian написав:такие потребности есть. но они явно не в 1й тройке. Тут бы 1ю тройку удовлетворить, а вы вместо хлеба говорите ешьте пирожные.

Такое я слышал про гуманитарку и продукты питания. Народ уже не хочет Польские консервы, а хочет гречку и мясо.
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