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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10623106241062510626>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 66
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
8
37,00-37,50
39%
26
37,50-38,00
26%
17
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:52

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliian написав:такие потребности есть. но они явно не в 1й тройке. Тут бы 1ю тройку удовлетворить, а вы вместо хлеба говорите ешьте пирожные.

Такое я слышал про гуманитарку и продукты питания. Народ уже не хочет Польские консервы, а хочет гречку и мясо.

что хочет народ я написал выше, если начнётся голод на 1м месте будет еда, на 2м безопасность.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:54

Вчера привезли волонтёры хлеб и бесплатно раздавали. Уже не хотят многие его брать. Типа крошится и твёрдый. Хотя зимой и летом 22г. за счастье уходил.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:55

  Игорь Алексеевич написав:
  bamper написав:головне "требования" у людей - подешевше, тому що більшість людей не має коштів для нормального житла;
Это вы про муниц. городок для беженцев??? Такие у нас стоят, но мало кто хочет там жить. Люди стараются даже сейчас снять хорошее жильё. А в этих городках максимум задерживаются на 2 недели, пока ищат др. жильё.

з муніціпального містечка одарзу в квартиру з басейном чи залом?.. ви взагалі хоть іноді читаєте що пишите чи "чукча писатель"?.. скільки таких людей, що можуть дозволити собі в Європі оренду нормальної квартири? скільки вони на це витрачають свого бюджету? скільки вони отримуюють дотацій від держави?...
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:57

  vitaliian написав:
А после войны, вангую, мы резко станем никому не нужны, в нас и так влили значительные средства, вряд ли с удовольствием. Маятник качнётся в другую сторону.

Понятно,что тут со своими финансами не разберешся,а еще и лезть в финансы чужой страны. Но все же,может кто хоть поверхностно знает,что там в Афганистане последние года 3-4 происходит с бюджетом и т.п.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 15:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  bamper написав:з муніціпального містечка одарзу в квартиру з басейном чи залом?

А вы читать умеете??? После войны будут новые принципы строительства жилья.
Или вы хотите сказать, что типа селяне будут строить себе после войны дома с крышами из соломы???... В Европе у кого есть мозги и руки, то не плохо зарабатывают и без помощи гос-ва. А типа нам все и всё должны, то пож. в муниц. жильё открыто и сейчас... Но, не хотят сюда приезжать. В той же Болгарии наши приехали по программе в марте 22г. и хотят жить на берегу моря и в гостиницах не меньше 4*. В прошлом году всё так и было и жили бесплатно. Потом сказали вывозят в общежития или надо доплачивать за гостиницу. Выехало только 3%, у остальных нашлись возможности для оплаты. Не хотят жить в общагах на 5 чел в комнате бесплатно, а хотят жить с комфортом, хоть и надо доплачивать.
Кстати живут многие и сейчас в Болгарии, нашли работу, оплачивают за жильё. Выехали только те, кто хотел всё на шару получать...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 15:14

  Игорь Алексеевич написав:
  bamper написав:з муніціпального містечка одарзу в квартиру з басейном чи залом?

А вы читать умеете??? После войны будут новые принципы строительства жилья.
Или вы хотите сказать, что типа селяне будут строить себе после войны дома с крышами из соломы... В Европе у кого есть мозги и руки, то не плохо зарабатывают и без помощи гос-ва. А типа нам все и всё должны, то пож. в муниц. жильё открыто и сейчас... Но не хотят сюда приезжать. В той же Болгарии наши приехали и хотят жить на берегу моря и в гостиницах не меньше 4*. В прошлом году всё так и было и жили бесплатно. Потом сказали вывозят в общежития или надо доплачивать за гостиницу. Выехало только 3%, у остальных нашлись возможности для оплаты.Не хотят жить в общагах на 5 чел в комнате бесплатно, а хотят жить с комфортом, хоть и надо доплачивать.

і звідки цим принципам взятись?.. якщо введуть Європейські норми то я вас здивую, але вартість такого будівництва буде європейська. ваші "приклади" це чудовий показник "помилки вижившого". ті хто зараз виїзжають в Болгарію це одиниці що взагалі не представляють собою більшість в Україні.
до речі, нагадайте скільки квартир в Європі мажть доступ до басейнів та тренажерних залів? отож...
каша... одна каша в головах...
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 15:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  bamper написав:до речі, нагадайте скільки квартир в Європі мажть доступ до басейнів та тренажерних залів? отож...
каша... одна каша в головах...
В европе сейчас строят тоже дома с бассейнами, трен. залами, местами по пригот. пищи, мини барами и магазинами для жителей комплекса. Только есть бассейны закрытого типа, а есть открытого, все зависит от клим. условий. Вы наверное не выездной и мало путешествуете...???
Никто после войны ничего бесплатно раздавать не будет. Возможно гос-во поможет мин. суммой типа на хрущёвку и даст возможность взять льготный кредит, что бы купить лучше квартиру. И могу Вас уверить, что более 90% населения захотят взять кредит и жить в современных жилых комплексах, но не в муниц. квартирах.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 09 лип, 2023 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 15:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич Ми явно в різних країнах живемо, раз у Вас основна вимога - це басейн в дворі.


За последние 15 месяцев не встречал лично ни одного человека, который бы хотел бассейн во дворе.
Совсем не актуально. Тем более после окончания войны, когда экономически будет явно не легче, чем сейчас. По ряду причин.
Я сам в элитной элитке живу, зимой когда сутками сидели без света, я иногда наблюдал в домовом чате ругань, что надо на дом купить ещё один генератор, потому что имеющийся не тянет все потребности. Думаете скинулись ? Как бы не так. Топливо дорогое, обслуживающему персоналу надо доплачивать. При том что почти у всех авто от Мерседеса и выше.
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 15:26

  Игорь Алексеевич написав:
  bamper написав:до речі, нагадайте скільки квартир в Європі мажть доступ до басейнів та тренажерних залів? отож...
каша... одна каша в головах...
В европе сейчас строят тоже дома с бассейнами, трен. залами, местами по пригот. пищи, мини барами и магазинами для жителей комплекса. Только есть бассейны закрытого типа, а есть открытого, все зависит от клим. условий. Вы наверное не выездной и мало путешествуете...???

конкретніше, будь ласка, скільки таких будинків наприклад будуть в Норвегії чи Латвії?
Яка вартість таких будинків і скільки % населення можуть дозволити собі в них проживати?
Європа - від Греції до Фінляндії... Ви побачили один такий будинок і відразу вирішили що в нас буде так само. одна каша в головах...
Востаннє редагувалось bamper в Нед 09 лип, 2023 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 15:32

  Игорь Алексеевич написав:
  Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич Ну можливо для кількох сотень тисяч еліт, але не для мільйонів пересічних

Да нет это уже потребности людей в данных услугах. Раньше было просто жильё, а теперь жилье и отдых в одном месте - жилом комплексе. Турция, Болгария, Египет, Эмираты только так и строят сейчас.

Канада - ні? Норвегія? чого б це? :shock:
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