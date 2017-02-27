Додано: Нед 09 лип, 2023 15:03

bamper написав: з муніціпального містечка одарзу в квартиру з басейном чи залом? з муніціпального містечка одарзу в квартиру з басейном чи залом?

А вы читать умеете??? После войны будут новые принципы строительства жилья.Или вы хотите сказать, что типа селяне будут строить себе после войны дома с крышами из соломы???... В Европе у кого есть мозги и руки, то не плохо зарабатывают и без помощи гос-ва. А типа нам все и всё должны, то пож. в муниц. жильё открыто и сейчас... Но, не хотят сюда приезжать. В той же Болгарии наши приехали по программе в марте 22г. и хотят жить на берегу моря и в гостиницах не меньше 4*. В прошлом году всё так и было и жили бесплатно. Потом сказали вывозят в общежития или надо доплачивать за гостиницу. Выехало только 3%, у остальных нашлись возможности для оплаты. Не хотят жить в общагах на 5 чел в комнате бесплатно, а хотят жить с комфортом, хоть и надо доплачивать.Кстати живут многие и сейчас в Болгарии, нашли работу, оплачивают за жильё. Выехали только те, кто хотел всё на шару получать...