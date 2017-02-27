что хочет народ я написал выше, если начнётся голод на 1м месте будет еда, на 2м безопасность.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лип, 2023 14:52
что хочет народ я написал выше, если начнётся голод на 1м месте будет еда, на 2м безопасность.
Додано: Нед 09 лип, 2023 14:54
Вчера привезли волонтёры хлеб и бесплатно раздавали. Уже не хотят многие его брать. Типа крошится и твёрдый. Хотя зимой и летом 22г. за счастье уходил.
Додано: Нед 09 лип, 2023 14:55
з муніціпального містечка одарзу в квартиру з басейном чи залом?.. ви взагалі хоть іноді читаєте що пишите чи "чукча писатель"?.. скільки таких людей, що можуть дозволити собі в Європі оренду нормальної квартири? скільки вони на це витрачають свого бюджету? скільки вони отримуюють дотацій від держави?...
Додано: Нед 09 лип, 2023 14:57
Понятно,что тут со своими финансами не разберешся,а еще и лезть в финансы чужой страны. Но все же,может кто хоть поверхностно знает,что там в Афганистане последние года 3-4 происходит с бюджетом и т.п.
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А вы читать умеете??? После войны будут новые принципы строительства жилья.
Или вы хотите сказать, что типа селяне будут строить себе после войны дома с крышами из соломы???... В Европе у кого есть мозги и руки, то не плохо зарабатывают и без помощи гос-ва. А типа нам все и всё должны, то пож. в муниц. жильё открыто и сейчас... Но, не хотят сюда приезжать. В той же Болгарии наши приехали по программе в марте 22г. и хотят жить на берегу моря и в гостиницах не меньше 4*. В прошлом году всё так и было и жили бесплатно. Потом сказали вывозят в общежития или надо доплачивать за гостиницу. Выехало только 3%, у остальных нашлись возможности для оплаты. Не хотят жить в общагах на 5 чел в комнате бесплатно, а хотят жить с комфортом, хоть и надо доплачивать.
Кстати живут многие и сейчас в Болгарии, нашли работу, оплачивают за жильё. Выехали только те, кто хотел всё на шару получать...
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:14
і звідки цим принципам взятись?.. якщо введуть Європейські норми то я вас здивую, але вартість такого будівництва буде європейська. ваші "приклади" це чудовий показник "помилки вижившого". ті хто зараз виїзжають в Болгарію це одиниці що взагалі не представляють собою більшість в Україні.
до речі, нагадайте скільки квартир в Європі мажть доступ до басейнів та тренажерних залів? отож...
каша... одна каша в головах...
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В европе сейчас строят тоже дома с бассейнами, трен. залами, местами по пригот. пищи, мини барами и магазинами для жителей комплекса. Только есть бассейны закрытого типа, а есть открытого, все зависит от клим. условий. Вы наверное не выездной и мало путешествуете...???
Никто после войны ничего бесплатно раздавать не будет. Возможно гос-во поможет мин. суммой типа на хрущёвку и даст возможность взять льготный кредит, что бы купить лучше квартиру. И могу Вас уверить, что более 90% населения захотят взять кредит и жить в современных жилых комплексах, но не в муниц. квартирах.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 09 лип, 2023 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
За последние 15 месяцев не встречал лично ни одного человека, который бы хотел бассейн во дворе.
Совсем не актуально. Тем более после окончания войны, когда экономически будет явно не легче, чем сейчас. По ряду причин.
Я сам в элитной элитке живу, зимой когда сутками сидели без света, я иногда наблюдал в домовом чате ругань, что надо на дом купить ещё один генератор, потому что имеющийся не тянет все потребности. Думаете скинулись ? Как бы не так. Топливо дорогое, обслуживающему персоналу надо доплачивать. При том что почти у всех авто от Мерседеса и выше.
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:26
конкретніше, будь ласка, скільки таких будинків наприклад будуть в Норвегії чи Латвії?
Яка вартість таких будинків і скільки % населення можуть дозволити собі в них проживати?
Європа - від Греції до Фінляндії... Ви побачили один такий будинок і відразу вирішили що в нас буде так само. одна каша в головах...
Востаннє редагувалось bamper в Нед 09 лип, 2023 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:32
Канада - ні? Норвегія? чого б це?
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