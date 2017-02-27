Додано: Нед 09 лип, 2023 15:34

freeze написав: А вы говорите бассейн во дворе )))

За его обслуживание платить надо. А вы говорите бассейн во дворе )))За его обслуживание платить надо.

А вы давно были в Спорт Лайфе? У нас в городе работает один клуб Фит Фанс. На год стоимость абонемента более 16 тыс.грн. Я Вам скажу, что он постоянно забит людьми, семья с детьми. А в Днепре смотрел абонемент более 25 тыс грн. И это война - типа все нищие и бедные. А в туры по 2тыс евро сейчас в Турцию... люди готовы платить, но нет мест в отелях. Поэтому больше выходите в люди и узнаете, что не все так бедно сейчас живут. Хотя и раньше было так, просто стереотип у всех выработался - быть бедным и несчастным.