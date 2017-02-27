|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:34
freeze написав:
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
А вы давно были в Спорт Лайфе? У нас в городе работает один клуб Фит Фанс. На год стоимость абонемента более 16 тыс.грн. Я Вам скажу, что он постоянно забит людьми, семья с детьми. А в Днепре смотрел абонемент более 25 тыс грн. И это война - типа все нищие и бедные. А в туры по 2тыс евро сейчас в Турцию... люди готовы платить, но нет мест в отелях. Поэтому больше выходите в люди и узнаете, что не все так бедно сейчас живут. Хотя и раньше было так, просто стереотип у всех выработался - быть бедным и несчастным.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6798
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:40
Игорь Алексеевич написав: freeze написав:
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
А вы давно были в Спорт Лайфе? У нас в городе работает один клуб Фит Фанс. На год стоимость абонемента более 16 тыс.грн. Я Вам скажу, что он постоянно забит людьми, семья с детьми. А в Днепре смотрел абонемент более 25 тыс грн. И это война - типа все нищие и бедные. А в туры по 2тыс евро сейчас в Турцию... люди готовы платить, но нет мест в отелях. Поэтому больше выходите в люди и узнаете, что не все так бедно сейчас живут. Хотя и раньше было так, просто стереотип у всех выработался - быть бедным и несчастным.
Вы про теорию, а я про практический случай, когда люди с доходом условно в 10 средних зарплат в месяц не смогли договориться купить генератор(дополнительный) на дом, и сидели неделями без света
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20195
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7733 раз.
-
- Профіль
-
9
23
5
1
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:45
Игорь Алексеевич написав: freeze написав:
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
А вы давно были в Спорт Лайфе? У нас в городе работает один клуб Фит Фанс. На год стоимость абонемента более 16 тыс.грн. Я Вам скажу, что он постоянно забит людьми, семья с детьми. А в Днепре смотрел абонемент более 25 тыс грн. И это война - типа все нищие и бедные. А в туры по 2тыс евро сейчас в Турцию... люди готовы платить, но нет мест в отелях. Поэтому больше выходите в люди и узнаете, что не все так бедно сейчас живут. Хотя и раньше было так, просто стереотип у всех выработался - быть бедным и несчастным.
каша в голові не дає змоги зрозуміти що ні Спорт Лайф ні тури в Турцію не є показником достатку середньостатичного пересічного та рівня добробуду в країні.
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4591
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1713 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:47
freeze написав: Игорь Алексеевич написав: freeze написав:
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
А вы давно были в Спорт Лайфе? У нас в городе работает один клуб Фит Фанс. На год стоимость абонемента более 16 тыс.грн. Я Вам скажу, что он постоянно забит людьми, семья с детьми. А в Днепре смотрел абонемент более 25 тыс грн. И это война - типа все нищие и бедные. А в туры по 2тыс евро сейчас в Турцию... люди готовы платить, но нет мест в отелях. Поэтому больше выходите в люди и узнаете, что не все так бедно сейчас живут. Хотя и раньше было так, просто стереотип у всех выработался - быть бедным и несчастным.
Вы про теорию, а я про практический случай, когда люди с доходом условно в 10 средних зарплат в месяц не смогли договориться купить генератор(дополнительный) на дом, и сидели неделями без света
В столиці багато будинків домовились, зараз ці генератори стоять без діла під залізними клітками, так що поки ваші скрягі виграли, бо саме зараз генератори не треба, що буде зимою ніхто не скаже, але по факту зекономили, хоч і трохи помучались, напевне ходили при потребі в пункти незламності)))
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12716
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 3680 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:52
freeze написав: Игорь Алексеевич написав: freeze написав:
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
А вы давно были в Спорт Лайфе? У нас в городе работает один клуб Фит Фанс. На год стоимость абонемента более 16 тыс.грн. Я Вам скажу, что он постоянно забит людьми, семья с детьми. А в Днепре смотрел абонемент более 25 тыс грн. И это война - типа все нищие и бедные. А в туры по 2тыс евро сейчас в Турцию... люди готовы платить, но нет мест в отелях. Поэтому больше выходите в люди и узнаете, что не все так бедно сейчас живут. Хотя и раньше было так, просто стереотип у всех выработался - быть бедным и несчастным.
Вы про теорию, а я про практический случай, когда люди с доходом условно в 10 средних зарплат в месяц не смогли договориться купить генератор(дополнительный) на дом, и сидели неделями без света
інший практичний приклад: новий район приватної забудови. будинки від $ 150к (деякі далеко за $200к). п'ятий рік не можемо зробити асфальтовану дорогу. ціна питання $2к з домогосподарства. аргументи про відсутність пилу, бруду, збільшеня вартості нерухомості не доходять...
але за басейни та зали вони будуть платити... вірю
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4591
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1713 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32942
|36266029
|
Суб 08 лип, 2023 12:23
чик
|
|1856
|12937496
|
Пон 03 лип, 2023 12:31
V2
|
|7975
|22904113
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|