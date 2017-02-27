|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:34
freeze написав:
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
А вы давно были в Спорт Лайфе? У нас в городе работает один клуб Фит Фанс. На год стоимость абонемента более 16 тыс.грн. Я Вам скажу, что он постоянно забит людьми, семья с детьми. А в Днепре смотрел абонемент более 25 тыс грн. И это война - типа все нищие и бедные. А в туры по 2тыс евро сейчас в Турцию... люди готовы платить, но нет мест в отелях. Поэтому больше выходите в люди и узнаете, что не все так бедно сейчас живут. Хотя и раньше было так, просто стереотип у всех выработался - быть бедным и несчастным.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6802
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:40
Игорь Алексеевич написав: freeze написав:
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
А вы давно были в Спорт Лайфе? У нас в городе работает один клуб Фит Фанс. На год стоимость абонемента более 16 тыс.грн. Я Вам скажу, что он постоянно забит людьми, семья с детьми. А в Днепре смотрел абонемент более 25 тыс грн. И это война - типа все нищие и бедные. А в туры по 2тыс евро сейчас в Турцию... люди готовы платить, но нет мест в отелях. Поэтому больше выходите в люди и узнаете, что не все так бедно сейчас живут. Хотя и раньше было так, просто стереотип у всех выработался - быть бедным и несчастным.
Вы про теорию, а я про практический случай, когда люди с доходом условно в 10 средних зарплат в месяц не смогли договориться купить генератор(дополнительный) на дом, и сидели неделями без света
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20195
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7735 раз.
-
- Профіль
-
9
23
5
1
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:45
Игорь Алексеевич написав: freeze написав:
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
А вы давно были в Спорт Лайфе? У нас в городе работает один клуб Фит Фанс. На год стоимость абонемента более 16 тыс.грн. Я Вам скажу, что он постоянно забит людьми, семья с детьми. А в Днепре смотрел абонемент более 25 тыс грн. И это война - типа все нищие и бедные. А в туры по 2тыс евро сейчас в Турцию... люди готовы платить, но нет мест в отелях. Поэтому больше выходите в люди и узнаете, что не все так бедно сейчас живут. Хотя и раньше было так, просто стереотип у всех выработался - быть бедным и несчастным.
каша в голові не дає змоги зрозуміти що ні Спорт Лайф ні тури в Турцію не є показником достатку середньостатичного пересічного та рівня добробуду в країні.
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4593
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1720 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:47
freeze написав: Игорь Алексеевич написав: freeze написав:
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
А вы давно были в Спорт Лайфе? У нас в городе работает один клуб Фит Фанс. На год стоимость абонемента более 16 тыс.грн. Я Вам скажу, что он постоянно забит людьми, семья с детьми. А в Днепре смотрел абонемент более 25 тыс грн. И это война - типа все нищие и бедные. А в туры по 2тыс евро сейчас в Турцию... люди готовы платить, но нет мест в отелях. Поэтому больше выходите в люди и узнаете, что не все так бедно сейчас живут. Хотя и раньше было так, просто стереотип у всех выработался - быть бедным и несчастным.
Вы про теорию, а я про практический случай, когда люди с доходом условно в 10 средних зарплат в месяц не смогли договориться купить генератор(дополнительный) на дом, и сидели неделями без света
В столиці багато будинків домовились, зараз ці генератори стоять без діла під залізними клітками, так що поки ваші скрягі виграли, бо саме зараз генератори не треба, що буде зимою ніхто не скаже, але по факту зекономили, хоч і трохи помучались, напевне ходили при потребі в пункти незламності)))
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12716
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 3680 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:52
freeze написав: Игорь Алексеевич написав: freeze написав:
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
А вы давно были в Спорт Лайфе? У нас в городе работает один клуб Фит Фанс. На год стоимость абонемента более 16 тыс.грн. Я Вам скажу, что он постоянно забит людьми, семья с детьми. А в Днепре смотрел абонемент более 25 тыс грн. И это война - типа все нищие и бедные. А в туры по 2тыс евро сейчас в Турцию... люди готовы платить, но нет мест в отелях. Поэтому больше выходите в люди и узнаете, что не все так бедно сейчас живут. Хотя и раньше было так, просто стереотип у всех выработался - быть бедным и несчастным.
Вы про теорию, а я про практический случай, когда люди с доходом условно в 10 средних зарплат в месяц не смогли договориться купить генератор(дополнительный) на дом, и сидели неделями без света
інший практичний приклад: новий район приватної забудови. будинки від $ 150к (деякі далеко за $200к). п'ятий рік не можемо зробити асфальтовану дорогу. ціна питання $2к з домогосподарства. аргументи про відсутність пилу, бруду, збільшеня вартості нерухомості не доходять...
але за басейни та зали вони будуть платити... вірю
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4593
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1720 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:59
bamper написав:
каша в голові не дає змоги зрозуміти що ні Спорт Лайф ні тури в Турцію не є показником достатку середньостатичного пересічного та рівня добробуду в країні.
Вам случайно не за 80+ Это слова моего отца. Вот раньше пр совке было.... А сейчас и я все бедные и несчастные. Ездят все на машинах полно людей в ТРЦ. Я уже не говорю про кафе и рестораны на выходные. Столик надо заранее заказывать. Кстати у него пенсия 9тыс.грн. и он всё жалуется, что ему мало. Открыть холодильник, то... савок отдыхает с пустыми тогда полками. Но, тогда всё равно жили лучше и все под одну гребёнку... Так и у вас.... всё хреново и все нищие...
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6802
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:00
freeze написав:
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич Ми явно в різних країнах живемо, раз у Вас основна вимога - це басейн в дворі.
За последние 15 месяцев не встречал лично ни одного человека, который бы хотел бассейн во дворе.
Совсем не актуально. Тем более после окончания войны, когда экономически будет явно не легче, чем сейчас. По ряду причин.
Я сам в элитной элитке живу, зимой когда сутками сидели без света, я иногда наблюдал в домовом чате ругань, что надо на дом купить ещё один генератор, потому что имеющийся не тянет все потребности. Думаете скинулись ? Как бы не так. Топливо дорогое, обслуживающему персоналу надо доплачивать. При том что почти у всех авто от Мерседеса и выше.
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
Тим паче сенс від нього в нашому кліматі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33347
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7776 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:02
bamper написав:
але за басейни та зали вони будуть платити... вірю
Сейчас стиль жизни новый. Поэтому надо жить сег. днем... А людей больше начало интересовать здоровье, спорт и спортивное питание. Вчера было модно базары - мешки с картошкой и луком по 200кг на зиму.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 09 лип, 2023 16:06, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6802
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:04
Faceless написав:
Тим паче сенс від нього в нашому кліматі
А про бассейны закрытого типа на первых этажах. Не слышали??? Плюс сауны и трен. залы....???
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6802
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:05
somilitark написав:
,
В столиці багато будинків домовились, зараз ці генератори стоять без діла під залізними клітками, так що поки ваші скрягі виграли, бо саме зараз генератори не треба, що буде зимою ніхто не скаже, але по факту зекономили, хоч і трохи помучались, напевне ходили при потребі в пункти незламності)))
З погляду тих хто живе в будинках, особливо 9+ поверхів, де не домовилися і не купили генератор, воно виглядає, логічно і "лохи купили генератор", а ми з'економили, які молодці.
Але з досвіду, без генератора на тепло та водопостачання, та після встановлення та роботи тепло та водопостачання з ним, та охорони периметру, освітлення, домофонів, пожежної сигналізації та можливості в холі зарядити девайси.
Є різниця, і доволі суттєва, особливо у мінусові температури за вікном...
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4597
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 649 раз.
- Подякували: 662 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|32942
|36266074
|
Суб 08 лип, 2023 12:23
чик
|
|1856
|12937500
|
Пон 03 лип, 2023 12:31
V2
|
|7975
|22904125
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|