bamper написав:каша в голові не дає змоги зрозуміти що ні Спорт Лайф ні тури в Турцію не є показником достатку середньостатичного пересічного та рівня добробуду в країні.
Вам случайно не за 80+ Это слова моего отца. Вот раньше пр совке было.... А сейчас и я все бедные и несчастные. Ездят все на машинах полно людей в ТРЦ. Я уже не говорю про кафе и рестораны на выходные. Столик надо заранее заказывать. Кстати у него пенсия 9тыс.грн. и он всё жалуется, что ему мало. Открыть холодильник, то... савок отдыхает с пустыми тогда полками. Но, тогда всё равно жили лучше и все под одну гребёнку... Так и у вас.... всё хреново и все нищие...
нагадайте мені, будь ласка, де я писав про "раніше" чи "совок"? всі на нових авто з салону їздять? який середній вік авто в Україіні та Європі? скільки нових авто продаєтсья в середньому в Україіні та Європі? кафе та ресторани це показник достатку чи ВВП країни? розпочність з відповідей на ці питаня. для початку для себе...
Shaman написав:може вам треба ще раз подивитись на Хонку Яника, щоб зрозуміти, що таке по-справжньому за державний кошт
То Ющ продешевив, допомагаючи легітьомному? В мене в місті 3 в/ч скоритили під час каденції Юща та МО Гриценка, потім один із ющових соратників, який зараз тусується в КС, на місці в/ч зробив ЖК. Ющ намахав крильцями значно більше сумнозвісного метелика в теорії хаосу.
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич Ми явно в різних країнах живемо, раз у Вас основна вимога - це басейн в дворі.
За последние 15 месяцев не встречал лично ни одного человека, который бы хотел бассейн во дворе. Совсем не актуально. Тем более после окончания войны, когда экономически будет явно не легче, чем сейчас. По ряду причин. Я сам в элитной элитке живу, зимой когда сутками сидели без света, я иногда наблюдал в домовом чате ругань, что надо на дом купить ещё один генератор, потому что имеющийся не тянет все потребности. Думаете скинулись ? Как бы не так. Топливо дорогое, обслуживающему персоналу надо доплачивать. При том что почти у всех авто от Мерседеса и выше. А вы говорите бассейн во дворе ))) За его обслуживание платить надо.
Тим паче сенс від нього в нашому кліматі
Вкус омаров нужно обсуждать с теми, кто их ел. Ребята, уровень жизни и комфорт для семьи частного дома с бассейном ни в какое сравнение не идут с обсуждением "покупки чего то" в общем чате человейника.
bamper написав:головне "требования" у людей - подешевше, тому що більшість людей не має коштів для нормального житла;
Это вы про муниц. городок для беженцев??? Такие у нас стоят, но мало кто хочет там жить. Люди стараются даже сейчас снять хорошее жильё. А в этих городках максимум задерживаются на 2 недели, пока ищат др. жильё.