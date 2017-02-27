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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10625106261062710628>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 66
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
8
37,00-37,50
39%
26
37,50-38,00
26%
17
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:Тим паче сенс від нього в нашому кліматі

А про бассейны закрытого типа на первых этажах. Не слышали??? Плюс сауны и трен. залы....???

Це ж не готель, нащо це в житловому будинку. З головою вистачить одного закладу на мікрорайон, бо стоятиме порожнє і нікому не потрібне

П. С. А от генератор дуже допоміг нормально пережити зиму, з опаленням і водопостачанняи
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:08

  Игорь Алексеевич написав:
  bamper написав:каша в голові не дає змоги зрозуміти що ні Спорт Лайф ні тури в Турцію не є показником достатку середньостатичного пересічного та рівня добробуду в країні.
Вам случайно не за 80+ Это слова моего отца. Вот раньше пр совке было.... А сейчас и я все бедные и несчастные. Ездят все на машинах полно людей в ТРЦ. Я уже не говорю про кафе и рестораны на выходные. Столик надо заранее заказывать. Кстати у него пенсия 9тыс.грн. и он всё жалуется, что ему мало. Открыть холодильник, то... савок отдыхает с пустыми тогда полками. Но, тогда всё равно жили лучше и все под одну гребёнку... Так и у вас.... всё хреново и все нищие...

нагадайте мені, будь ласка, де я писав про "раніше" чи "совок"?
всі на нових авто з салону їздять? який середній вік авто в Україіні та Європі?
скільки нових авто продаєтсья в середньому в Україіні та Європі?
кафе та ресторани це показник достатку чи ВВП країни?
розпочність з відповідей на ці питаня. для початку для себе...
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:10

  Игорь Алексеевич написав:
  bamper написав:але за басейни та зали вони будуть платити... вірю

Сейчас стиль жизни новый. Поэтому надо жить сег. днем... А людей больше начало интересовать здоровье, спорт и спортивное питание. Вчера было модно базары - мешки с картошкой и луком по 200кг на зиму. :shock:

тому всі кафе та ресторани забиті кожного дня... а на дорогах постійні пробки тому що всі на авто то ТЦ їздять... це до речі ваші слова...
а велодоріжок як не було так і немає...
каша в голові...
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  bamper написав:кафе та ресторани це показник достатку чи ВВП країни?
розпочність з відповідей на ці питаня. для початку для себе..

Сегодня выходной и начну с себя. Убегаю сейчас в спорт зал, а потом посижу в кафе....
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:В европе сейчас строят тоже дома с бассейнами, трен. залами ... Только есть бассейны закрытого типа, а есть открытого, все зависит от клим. условий.

Насиченість басейнами височезна в США:
Общее количество соревновательных бассейнов при населении страны порядка 350 000 000 человек на 2015г превышало 270 000. То есть, на каждые 50 000 человек приходилось 44 бассейна для разного рода соревнований. https://www.facebook.com/35685453851981 ... 710767431/

На раші 4800
Колись Ющенко ратував за басейни для пересічних і для себе це питання вирішив державним коштом https://tsn.ua/politika/yuschenko-10-ro ... 45961.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:28

  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав:В европе сейчас строят тоже дома с бассейнами, трен. залами ... Только есть бассейны закрытого типа, а есть открытого, все зависит от клим. условий.

Насиченість басейнами височезна в США:
Общее количество соревновательных бассейнов при населении страны порядка 350 000 000 человек на 2015г превышало 270 000. То есть, на каждые 50 000 человек приходилось 44 бассейна для разного рода соревнований. https://www.facebook.com/35685453851981 ... 710767431/

На раші 4800
Колись Ющенко ратував за басейни для пересічних і для себе це питання вирішив державним коштом https://tsn.ua/politika/yuschenko-10-ro ... 45961.html

може вам треба ще раз подивитись на Хонку Яника, щоб зрозуміти, що таке по-справжньому за державний кошт ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:може вам треба ще раз подивитись на Хонку Яника, щоб зрозуміти, що таке по-справжньому за державний кошт

То Ющ продешевив, допомагаючи легітьомному?
В мене в місті 3 в/ч скоритили під час каденції Юща та МО Гриценка, потім один із ющових соратників, який зараз тусується в КС, на місці в/ч зробив ЖК.
Ющ намахав крильцями значно більше сумнозвісного метелика в теорії хаосу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:50

Ой+ , я б тут розділив
- скорочення армії
- продаж озброєння

Бо скорочувати ораву , яка не стріляє, не їздить , не тренується , і не фінансується було треба. А от розпродувати зброю - ні.
З дешевою корупційною роздачею земель МО, то ще одна тема…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 17:05

  Faceless написав:
freeze написав:
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич Ми явно в різних країнах живемо, раз у Вас основна вимога - це басейн в дворі.


За последние 15 месяцев не встречал лично ни одного человека, который бы хотел бассейн во дворе.
Совсем не актуально. Тем более после окончания войны, когда экономически будет явно не легче, чем сейчас. По ряду причин.
Я сам в элитной элитке живу, зимой когда сутками сидели без света, я иногда наблюдал в домовом чате ругань, что надо на дом купить ещё один генератор, потому что имеющийся не тянет все потребности. Думаете скинулись ? Как бы не так. Топливо дорогое, обслуживающему персоналу надо доплачивать. При том что почти у всех авто от Мерседеса и выше.
А вы говорите бассейн во дворе )))
За его обслуживание платить надо.
Тим паче сенс від нього в нашому кліматі


Вкус омаров нужно обсуждать с теми, кто их ел.
Ребята, уровень жизни и комфорт для семьи частного дома с бассейном ни в какое сравнение не идут с обсуждением "покупки чего то" в общем чате человейника.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 17:14

  Игорь Алексеевич написав:
  bamper написав:головне "требования" у людей - подешевше, тому що більшість людей не має коштів для нормального житла;
Это вы про муниц. городок для беженцев??? Такие у нас стоят, но мало кто хочет там жить. Люди стараются даже сейчас снять хорошее жильё. А в этих городках максимум задерживаются на 2 недели, пока ищат др. жильё.

А коли закінчується хліб, їдять тістечка...
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