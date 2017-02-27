freeze написав:

Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич Ми явно в різних країнах живемо, раз у Вас основна вимога - це басейн в дворі.

За последние 15 месяцев не встречал лично ни одного человека, который бы хотел бассейн во дворе.Совсем не актуально. Тем более после окончания войны, когда экономически будет явно не легче, чем сейчас. По ряду причин.Я сам в элитной элитке живу, зимой когда сутками сидели без света, я иногда наблюдал в домовом чате ругань, что надо на дом купить ещё один генератор, потому что имеющийся не тянет все потребности. Думаете скинулись ? Как бы не так. Топливо дорогое, обслуживающему персоналу надо доплачивать. При том что почти у всех авто от Мерседеса и выше.А вы говорите бассейн во дворе )))За его обслуживание платить надо.