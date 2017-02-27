RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10625106261062710628

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 66
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
8
37,00-37,50
39%
26
37,50-38,00
26%
17
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 17:17

  Игорь Алексеевич написав:
  bamper написав:з муніціпального містечка одарзу в квартиру з басейном чи залом?

А вы читать умеете??? После войны будут новые принципы строительства жилья.
Или вы хотите сказать, что типа селяне будут строить себе после войны дома с крышами из соломы???...

Навіщо взагалі щось будувати? Півкраїни звалить за кордон і залишиться купа непотрібного житла. А якщо будуть відбудовувати окуповані, то й ще більше залишиться.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1525
З нами з: 19.02.14
Подякував: 492 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 17:17

  pirat-d написав:...
Вкус омаров нужно обсуждать с теми, кто их ел.
Ребята, уровень жизни и комфорт для семьи частного дома с бассейном ни в какое сравнение не идут с обсуждением "покупки чего то" в общем чате человейника.

а також власний літак, власна яхта, повний штат обслуги - це все дуже зручно.

але на форумі це дійсно нема з ким обговорити :D

коли є басейн, має сенс 2-3 рази на тиждень по годині там плавати. ви багато таких знаєте? в кого є потреба, й так ходять в басейн. й головне, ви ніколи не плавали в 10-15м басейні? - таке собі задоволення, й це брасом, про кроль взагалі мовчу. а щось 25метрових басейнів я в домах не бачу.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 29.09.19
Подякував: 456 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 10625106261062710628
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3293, 3294, 3295
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32942 36266076
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лип, 2023 12:23
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 184, 185, 186
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1856 12937501
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 12:31
V2
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22904125
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8664)
09.07.2023 17:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.