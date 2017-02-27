Навіщо взагалі щось будувати? Півкраїни звалить за кордон і залишиться купа непотрібного житла. А якщо будуть відбудовувати окуповані, то й ще більше залишиться.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лип, 2023 17:17
Навіщо взагалі щось будувати? Півкраїни звалить за кордон і залишиться купа непотрібного житла. А якщо будуть відбудовувати окуповані, то й ще більше залишиться.
Додано: Нед 09 лип, 2023 17:17
а також власний літак, власна яхта, повний штат обслуги - це все дуже зручно.
але на форумі це дійсно нема з ким обговорити
коли є басейн, має сенс 2-3 рази на тиждень по годині там плавати. ви багато таких знаєте? в кого є потреба, й так ходять в басейн. й головне, ви ніколи не плавали в 10-15м басейні? - таке собі задоволення, й це брасом, про кроль взагалі мовчу. а щось 25метрових басейнів я в домах не бачу.
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