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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лип, 2023 17:17
Игорь Алексеевич написав: bamper написав:
з муніціпального містечка одарзу в квартиру з басейном чи залом?
А вы читать умеете??? После войны будут новые принципы строительства жилья.
Или вы хотите сказать, что типа селяне будут строить себе после войны дома с крышами из соломы???...
Навіщо взагалі щось будувати? Півкраїни звалить за кордон і залишиться купа непотрібного житла. А якщо будуть відбудовувати окуповані, то й ще більше залишиться.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 17:17
pirat-d написав:
...
Вкус омаров нужно обсуждать с теми, кто их ел.
Ребята, уровень жизни и комфорт для семьи частного дома с бассейном ни в какое сравнение не идут с обсуждением "покупки чего то" в общем чате человейника.
а також власний літак, власна яхта, повний штат обслуги - це все дуже зручно.
але на форумі це дійсно нема з ким обговорити
коли є басейн, має сенс 2-3 рази на тиждень по годині там плавати. ви багато таких знаєте? в кого є потреба, й так ходять в басейн. й головне, ви ніколи не плавали в 10-15м басейні? - таке собі задоволення, й це брасом, про кроль взагалі мовчу. а щось 25метрових басейнів я в домах не бачу.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 18:04
до речі, повертаючись до теми зношених купюр.
якщо гривня зношена, НБУ обмінює їх банкам безкоштовно?
а якщо долар зношений, куди банк може його повернути? скільки це коштує?
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Додано: Нед 09 лип, 2023 18:04
Shaman написав: pirat-d написав:
...
Вкус омаров нужно обсуждать с теми, кто их ел.
Ребята, уровень жизни и комфорт для семьи частного дома с бассейном ни в какое сравнение не идут с обсуждением "покупки чего то" в общем чате человейника.
а також власний літак, власна яхта, повний штат обслуги - це все дуже зручно.
але на форумі це дійсно нема з ким обговорити
коли є басейн, має сенс 2-3 рази на тиждень по годині там плавати. ви багато таких знаєте? в кого є потреба, й так ходять в басейн. й головне, ви ніколи не плавали в 10-15м басейні? - таке собі задоволення, й це брасом, про кроль взагалі мовчу. а щось 25метрових басейнів я в домах не бачу.
Одно дело идти (в реалиях Киева/обл.центров - ехать) в бассейн, переодеваться, сушиться, в бассейн с бассейна не понятно с кем (справки мы знаем как выдаются) потом все назад. А если с детьми, с женой - это целое мероприятие на полдня+, КПД паровоза пару раз сходишь и больше не захочешь.
Сенс у каждого свой, кому то час, кому то день, кому то утром-вечером минут 20 погрести, детям поплескаться и т.д.
Вижу Вы специалист в бассейнах и о противотоке в меньших бассейнах не слышали))) Это когда и кролем и брассом и на спине с баттерфляем можешь грести час и до бортика не доберешься)) Я ж говорю о вкусе омаров нужно спорить с тем кто их ел. А не с теми кто живёт в своём закостенелом стереотипе, что правильно только так и не иначе. Ок, вам легче объяснить себе удобство ездить в общественный бассейн и спорить в вайбер-чате о покупке генератора в человейнике, а владельца бассейна считаете глупым - ок, пусть так, молодцы, у Вас классно получается)
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pirat-d
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Додано: Нед 09 лип, 2023 18:19
pirat-d написав: Shaman написав: pirat-d написав:
...
Вкус омаров нужно обсуждать с теми, кто их ел.
Ребята, уровень жизни и комфорт для семьи частного дома с бассейном ни в какое сравнение не идут с обсуждением "покупки чего то" в общем чате человейника.
а також власний літак, власна яхта, повний штат обслуги - це все дуже зручно.
але на форумі це дійсно нема з ким обговорити
коли є басейн, має сенс 2-3 рази на тиждень по годині там плавати. ви багато таких знаєте? в кого є потреба, й так ходять в басейн. й головне, ви ніколи не плавали в 10-15м басейні? - таке собі задоволення, й це брасом, про кроль взагалі мовчу. а щось 25метрових басейнів я в домах не бачу.
Одно дело идти (в реалиях Киева/обл.центров - ехать) в бассейн, переодеваться, сушиться, в бассейн с бассейна не понятно с кем (справки мы знаем как выдаются) потом все назад. А если с детьми, с женой - это целое мероприятие на полдня+, КПД паровоза пару раз сходишь и больше не захочешь.
Сенс у каждого свой, кому то час, кому то день, кому то утром-вечером минут 20 погрести, детям поплескаться и т.д.
Вижу Вы специалист в бассейнах и о противотоке в меньших бассейнах не слышали))) Это когда и кролем и брассом и на спине с баттерфляем можешь грести час и до бортика не доберешься)) Я ж говорю о вкусе омаров нужно спорить с тем кто их ел. А не с теми кто живёт в своём закостенелом стереотипе, что правильно только так и не иначе. Ок, вам легче объяснить себе удобство ездить в общественный бассейн и спорить в вайбер-чате о покупке генератора в человейнике, а владельца бассейна считаете глупым - ок, пусть так, молодцы, у Вас классно получается)
стикався й з такими басейнами. але знову таки - людей, які так реально плавають - дуже мало.
я б подивився батерфляй на спині у вашому виконанні
у проточному басейні
з чого починали - басейн зручна річ, але не є предметом першої необхідності у будинку. як й сауна, якою користуються пару раз на рік.
про власника басейну кажете дурний саме ви. я кажу - багата людина
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Додано: Нед 09 лип, 2023 18:27
pirat-d написав:
Одно дело идти (в реалиях Киева/обл.центров - ехать) в бассейн, переодеваться, сушиться, в бассейн с бассейна не понятно с кем (справки мы знаем как выдаются) потом все назад. А если с детьми, с женой - это целое мероприятие на полдня+, КПД паровоза пару раз сходишь и больше не захочешь.
Сенс у каждого свой, кому то час, кому то день, кому то утром-вечером минут 20 погрести, детям поплескаться и т.д.
Вижу Вы специалист в бассейнах и о противотоке в меньших бассейнах не слышали))) Это когда и кролем и брассом и на спине с баттерфляем можешь грести час и до бортика не доберешься)) Я ж говорю о вкусе омаров нужно спорить с тем кто их ел. А не с теми кто живёт в своём закостенелом стереотипе, что правильно только так и не иначе. Ок, вам легче объяснить себе удобство ездить в общественный бассейн и спорить в вайбер-чате о покупке генератора в человейнике, а владельца бассейна считаете глупым - ок, пусть так, молодцы, у Вас классно получается)
вы извратили до неузнаваемости изначальный посыл. от не поленился и нашел откуда ж весь сыр бор начался. почувствуйте как говорится разницу. чел говорил не про удобство личного басейна а что начнут строить многоэтажки с бассейном и фитнес залом.
Игорь Алексеевич написав:
Уверен после войны пересмотрятся принципы строительства жил. домов у нас. Новые требования у людей. Не просто дом и лифт, а уже во дворе бассейн и трен. залы. Так. же и пгт и побережье морей. Уже на прокатят базы отдыха за 100грн в сутки. Народ хочет видеть отели, типа как в Турции с питанием AL. Восток и юг, здесь разруха, но много возможностей для туризма.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 18:53
Игорь Алексеевич написав:
Уверен после войны пересмотрятся принципы строительства жил. домов у нас. Новые требования у людей. Не просто дом и лифт, а уже во дворе бассейн и трен. залы.
и тут остапа понесло...
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