Додано: Нед 09 лип, 2023 18:04

Shaman написав: pirat-d написав: ...

Вкус омаров нужно обсуждать с теми, кто их ел.

Ребята, уровень жизни и комфорт для семьи частного дома с бассейном ни в какое сравнение не идут с обсуждением "покупки чего то" в общем чате человейника. ...Вкус омаров нужно обсуждать с теми, кто их ел.Ребята, уровень жизни и комфорт для семьи частного дома с бассейном ни в какое сравнение не идут с обсуждением "покупки чего то" в общем чате человейника.

а також власний літак, власна яхта, повний штат обслуги - це все дуже зручно.



але на форумі це дійсно нема з ким обговорити



коли є басейн, має сенс 2-3 рази на тиждень по годині там плавати. ви багато таких знаєте? в кого є потреба, й так ходять в басейн. й головне, ви ніколи не плавали в 10-15м басейні? - таке собі задоволення, й це брасом, про кроль взагалі мовчу. а щось 25метрових басейнів я в домах не бачу. а також власний літак, власна яхта, повний штат обслуги - це все дуже зручно.але на форумі це дійсно нема з ким обговоритиколи є басейн, має сенс 2-3 рази на тиждень по годині там плавати. ви багато таких знаєте? в кого є потреба, й так ходять в басейн. й головне, ви ніколи не плавали в 10-15м басейні? - таке собі задоволення, й це брасом, про кроль взагалі мовчу. а щось 25метрових басейнів я в домах не бачу.

Одно дело идти (в реалиях Киева/обл.центров - ехать) в бассейн, переодеваться, сушиться, в бассейн с бассейна не понятно с кем (справки мы знаем как выдаются) потом все назад. А если с детьми, с женой - это целое мероприятие на полдня+, КПД паровоза пару раз сходишь и больше не захочешь.Сенс у каждого свой, кому то час, кому то день, кому то утром-вечером минут 20 погрести, детям поплескаться и т.д.Вижу Вы специалист в бассейнах и о противотоке в меньших бассейнах не слышали))) Это когда и кролем и брассом и на спине с баттерфляем можешь грести час и до бортика не доберешься)) Я ж говорю о вкусе омаров нужно спорить с тем кто их ел. А не с теми кто живёт в своём закостенелом стереотипе, что правильно только так и не иначе. Ок, вам легче объяснить себе удобство ездить в общественный бассейн и спорить в вайбер-чате о покупке генератора в человейнике, а владельца бассейна считаете глупым - ок, пусть так, молодцы, у Вас классно получается)