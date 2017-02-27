pirat-d написав:... Вкус омаров нужно обсуждать с теми, кто их ел. Ребята, уровень жизни и комфорт для семьи частного дома с бассейном ни в какое сравнение не идут с обсуждением "покупки чего то" в общем чате человейника.
а також власний літак, власна яхта, повний штат обслуги - це все дуже зручно.
але на форумі це дійсно нема з ким обговорити
коли є басейн, має сенс 2-3 рази на тиждень по годині там плавати. ви багато таких знаєте? в кого є потреба, й так ходять в басейн. й головне, ви ніколи не плавали в 10-15м басейні? - таке собі задоволення, й це брасом, про кроль взагалі мовчу. а щось 25метрових басейнів я в домах не бачу.
pirat-d написав:... Вкус омаров нужно обсуждать с теми, кто их ел. Ребята, уровень жизни и комфорт для семьи частного дома с бассейном ни в какое сравнение не идут с обсуждением "покупки чего то" в общем чате человейника.
а також власний літак, власна яхта, повний штат обслуги - це все дуже зручно.
але на форумі це дійсно нема з ким обговорити
коли є басейн, має сенс 2-3 рази на тиждень по годині там плавати. ви багато таких знаєте? в кого є потреба, й так ходять в басейн. й головне, ви ніколи не плавали в 10-15м басейні? - таке собі задоволення, й це брасом, про кроль взагалі мовчу. а щось 25метрових басейнів я в домах не бачу.
Одно дело идти (в реалиях Киева/обл.центров - ехать) в бассейн, переодеваться, сушиться, в бассейн с бассейна не понятно с кем (справки мы знаем как выдаются) потом все назад. А если с детьми, с женой - это целое мероприятие на полдня+, КПД паровоза пару раз сходишь и больше не захочешь. Сенс у каждого свой, кому то час, кому то день, кому то утром-вечером минут 20 погрести, детям поплескаться и т.д.
Вижу Вы специалист в бассейнах и о противотоке в меньших бассейнах не слышали))) Это когда и кролем и брассом и на спине с баттерфляем можешь грести час и до бортика не доберешься)) Я ж говорю о вкусе омаров нужно спорить с тем кто их ел. А не с теми кто живёт в своём закостенелом стереотипе, что правильно только так и не иначе. Ок, вам легче объяснить себе удобство ездить в общественный бассейн и спорить в вайбер-чате о покупке генератора в человейнике, а владельца бассейна считаете глупым - ок, пусть так, молодцы, у Вас классно получается)
pirat-d написав:... Вкус омаров нужно обсуждать с теми, кто их ел. Ребята, уровень жизни и комфорт для семьи частного дома с бассейном ни в какое сравнение не идут с обсуждением "покупки чего то" в общем чате человейника.
а також власний літак, власна яхта, повний штат обслуги - це все дуже зручно.
але на форумі це дійсно нема з ким обговорити
коли є басейн, має сенс 2-3 рази на тиждень по годині там плавати. ви багато таких знаєте? в кого є потреба, й так ходять в басейн. й головне, ви ніколи не плавали в 10-15м басейні? - таке собі задоволення, й це брасом, про кроль взагалі мовчу. а щось 25метрових басейнів я в домах не бачу.
Одно дело идти (в реалиях Киева/обл.центров - ехать) в бассейн, переодеваться, сушиться, в бассейн с бассейна не понятно с кем (справки мы знаем как выдаются) потом все назад. А если с детьми, с женой - это целое мероприятие на полдня+, КПД паровоза пару раз сходишь и больше не захочешь. Сенс у каждого свой, кому то час, кому то день, кому то утром-вечером минут 20 погрести, детям поплескаться и т.д.
Вижу Вы специалист в бассейнах и о противотоке в меньших бассейнах не слышали))) Это когда и кролем и брассом и на спине с баттерфляем можешь грести час и до бортика не доберешься)) Я ж говорю о вкусе омаров нужно спорить с тем кто их ел. А не с теми кто живёт в своём закостенелом стереотипе, что правильно только так и не иначе. Ок, вам легче объяснить себе удобство ездить в общественный бассейн и спорить в вайбер-чате о покупке генератора в человейнике, а владельца бассейна считаете глупым - ок, пусть так, молодцы, у Вас классно получается)
стикався й з такими басейнами. але знову таки - людей, які так реально плавають - дуже мало.
я б подивився батерфляй на спині у вашому виконанні у проточному басейні
з чого починали - басейн зручна річ, але не є предметом першої необхідності у будинку. як й сауна, якою користуються пару раз на рік.
про власника басейну кажете дурний саме ви. я кажу - багата людина
pirat-d написав:Одно дело идти (в реалиях Киева/обл.центров - ехать) в бассейн, переодеваться, сушиться, в бассейн с бассейна не понятно с кем (справки мы знаем как выдаются) потом все назад. А если с детьми, с женой - это целое мероприятие на полдня+, КПД паровоза пару раз сходишь и больше не захочешь. Сенс у каждого свой, кому то час, кому то день, кому то утром-вечером минут 20 погрести, детям поплескаться и т.д.
Вижу Вы специалист в бассейнах и о противотоке в меньших бассейнах не слышали))) Это когда и кролем и брассом и на спине с баттерфляем можешь грести час и до бортика не доберешься)) Я ж говорю о вкусе омаров нужно спорить с тем кто их ел. А не с теми кто живёт в своём закостенелом стереотипе, что правильно только так и не иначе. Ок, вам легче объяснить себе удобство ездить в общественный бассейн и спорить в вайбер-чате о покупке генератора в человейнике, а владельца бассейна считаете глупым - ок, пусть так, молодцы, у Вас классно получается)
вы извратили до неузнаваемости изначальный посыл. от не поленился и нашел откуда ж весь сыр бор начался. почувствуйте как говорится разницу. чел говорил не про удобство личного басейна а что начнут строить многоэтажки с бассейном и фитнес залом.
Игорь Алексеевич написав:Уверен после войны пересмотрятся принципы строительства жил. домов у нас. Новые требования у людей. Не просто дом и лифт, а уже во дворе бассейн и трен. залы. Так. же и пгт и побережье морей. Уже на прокатят базы отдыха за 100грн в сутки. Народ хочет видеть отели, типа как в Турции с питанием AL. Восток и юг, здесь разруха, но много возможностей для туризма.
Якщо після війни будуть хоча б виконувати нормативи по школах, парковках, дитячих майданчиках, а не просто штампувати дешеві коробки без інфраструктури, як зараз в Ужгороді, чи до війни в Києві - це вже буде справжня перемога.
sergey_sryvkin написав:Навіщо взагалі щось будувати? Півкраїни звалить за кордон і залишиться купа непотрібного житла. А якщо будуть відбудовувати окуповані, то й ще більше залишиться.
freeze написав:За последние 15 месяцев не встречал лично ни одного человека, который бы хотел бассейн во дворе. Совсем не актуально. Тем более после окончания войны, когда экономически будет явно не легче, чем сейчас. По ряду причин. Я сам в элитной элитке живу, зимой когда сутками сидели без света, я иногда наблюдал в домовом чате ругань, что надо на дом купить ещё один генератор, потому что имеющийся не тянет все потребности. Думаете скинулись ? Как бы не так. Топливо дорогое, обслуживающему персоналу надо доплачивать. При том что почти у всех авто от Мерседеса и выше. А вы говорите бассейн во дворе ))) За его обслуживание платить надо.
Тим паче сенс від нього в нашому кліматі
Живу в передмісті Вашингтону. Так, біля великих комплексів (чи будинків на 200-300 квартир, як той, де живу) є відкриті басейни десь 10х15 метрів + "лягушатнік". Працюють три літніх місяця. Звичайно, без усякого підігріву, тільки хлор. Цього червня було холодно, майже ніхто не купався, окрім підлітків. І це на широті Батумі.
Саун, трен.залів та басейнів на першому поверсі не бачив. Перепрошую, сауни та фітнеси бачив , але це окремі споруди, а не житлові будинки.