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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10626106271062810629

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 66
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
8
37,00-37,50
39%
26
37,50-38,00
26%
17
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 21:30

Ребята какие проф. бассейны с дорожками в ЖК??? Там обычные бассейны для отдыха и релакса для семьи. Даже у нас есть такой ЖК. Для жителей комплекса вход в бассейн бесплатно, для остальных вход от 200грн. Поэтому никаких доп. затрат для жителей ЖК не надо. Он полностью себя окупает.
Если проф. дорожки, то для этого есть практич. в каждом городе спорт клубы и покупаем абонемент.
Сейчас модно стало летом проводить время у бассейнов. Детвора купается, взрослые пьют коктейли, курят кальян. Поэтому строит. фирмы начинают разрабатывать проекты с зонами отдыха в своих ЖК. Раньше модно было во дворах фонтаны, теперь меняются потребности людей и климат. Строят бассейны.
В Турции смотрел недвигу, то там все ЖК с бассейнами, а некоторые на цок.этажах с мини трен. залом, сауной и др. пом. для бытовых нужд жителей.
За бугром в высотках есть такие зоны отдыха на крышах.
Вы в отелях отдыхаете и там проф. бассейны с дорожками???))
У нас после войны предпочтения будут отдаваться проектам ЖК до 4х этажей и с закрытой охр. территорией.
Игорь Алексеевич
 
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