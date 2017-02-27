Додано: Нед 09 лип, 2023 21:30

Ребята какие проф. бассейны с дорожками в ЖК??? Там обычные бассейны для отдыха и релакса для семьи. Даже у нас есть такой ЖК. Для жителей комплекса вход в бассейн бесплатно, для остальных вход от 200грн. Поэтому никаких доп. затрат для жителей ЖК не надо. Он полностью себя окупает.

Если проф. дорожки, то для этого есть практич. в каждом городе спорт клубы и покупаем абонемент.

Сейчас модно стало летом проводить время у бассейнов. Детвора купается, взрослые пьют коктейли, курят кальян. Поэтому строит. фирмы начинают разрабатывать проекты с зонами отдыха в своих ЖК. Раньше модно было во дворах фонтаны, теперь меняются потребности людей и климат. Строят бассейны.

В Турции смотрел недвигу, то там все ЖК с бассейнами, а некоторые на цок.этажах с мини трен. залом, сауной и др. пом. для бытовых нужд жителей.

За бугром в высотках есть такие зоны отдыха на крышах.

Вы в отелях отдыхаете и там проф. бассейны с дорожками???))

У нас после войны предпочтения будут отдаваться проектам ЖК до 4х этажей и с закрытой охр. территорией.