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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10626106271062810629

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 66
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
8
37,00-37,50
39%
26
37,50-38,00
26%
17
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 23:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:якщо гривня зношена, НБУ обмінює їх банкам безкоштовно?

Там дивіться - не усе так просто... Банки НБУ можуть здати зношену та значно зношену готівку національної валюти - безкоштовно. Завжди. Здав - 100000 грн. зношених (та/або значно-зношених) - отримав на коррахунок безготівково 100000 грн. Але... Банкам готівка потрібна. І зазвичай якщо вони купують її в НБУ то майже ніколи не бещкоштовно. А дорожче номіналу. Не набагато. Але 0.18% (скажімо для пенсій), 0.2% (для зарплат), або 0.3-0.5% від суми для загальних потреб в залежності від номіналу - на сумах у кілкасот мільйонів гривень вилітають банкам у копійочку. Це правда тарифи НБУ кількарічної давнини - бо наразі я не працюю в банку а тому не володію інформацію саме на сьогодні, але не думаю що щось кардинально змінилось в цьому плані. А ось банки які здали НБУ зношену або значно-зношену готівку національну валюту - часто густо отримували пільгу - вони могли отриматі нові (емісійні) банкноти національної валюти абсолютно безкоштовно. Правда у різні часи це правило то працювало, то ні - але частіше працювало. Тому у банків сенс здавати зношену гривню практично завжди був.
  Shaman написав:а якщо долар зношений, куди банк може його повернути? скільки це коштує?
А тут все зовсім по іншому ніж з гривнею. Будь-яку іноземну валюту українському банку обміняти може або емітент, або банк- агент емітента. Щонайменше у спробі поміняти зношену іноземну валюту - банк ініціатор обміну попадає на вартість пересилки зношених банкнот емітенту або його агенту. Плюс якщо агент - він майже завжди візьме свій коміс за послуги. Тому на відміну від обміну зношеної гривні процес обміну іноземної валюти буде завжди дорожчим для банку "обмінювача". По крнкретним сумах не зорієнтую. Як правило 1 банкноту рідко пересилають - накопичують хоча бо 100 аркушів - тоді є економія на пересиланні. Але здавачу зношеної банкноти завжди озвучуують кінський цінник - 20-30% - банк тех має заробляти, а тут якраз випадок коли гріх не заробити на володарях зношеної іноземної валюти ;)
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 23:29

У Києві за 5 місяців 2023 р. відкрилися 172 кафе і ресторанів

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Жизнь продолжается...и нельзя свои мозги напрягать только словом - ВОЙНА..
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Игорь Алексеевич
 
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