Shaman написав:якщо гривня зношена, НБУ обмінює їх банкам безкоштовно?
Там дивіться - не усе так просто... Банки НБУ можуть здати зношену та значно зношену готівку національної валюти - безкоштовно. Завжди. Здав - 100000 грн. зношених (та/або значно-зношених) - отримав на коррахунок безготівково 100000 грн. Але... Банкам готівка потрібна. І зазвичай якщо вони купують її в НБУ то майже ніколи не бещкоштовно. А дорожче номіналу. Не набагато. Але 0.18% (скажімо для пенсій), 0.2% (для зарплат), або 0.3-0.5% від суми для загальних потреб в залежності від номіналу - на сумах у кілкасот мільйонів гривень вилітають банкам у копійочку. Це правда тарифи НБУ кількарічної давнини - бо наразі я не працюю в банку а тому не володію інформацію саме на сьогодні, але не думаю що щось кардинально змінилось в цьому плані. А ось банки які здали НБУ зношену або значно-зношену готівку національну валюту - часто густо отримували пільгу - вони могли отриматі нові (емісійні) банкноти національної валюти абсолютно безкоштовно. Правда у різні часи це правило то працювало, то ні - але частіше працювало. Тому у банків сенс здавати зношену гривню практично завжди був.
Shaman написав:а якщо долар зношений, куди банк може його повернути? скільки це коштує?
А тут все зовсім по іншому ніж з гривнею. Будь-яку іноземну валюту українському банку обміняти може або емітент, або банк- агент емітента. Щонайменше у спробі поміняти зношену іноземну валюту - банк ініціатор обміну попадає на вартість пересилки зношених банкнот емітенту або його агенту. Плюс якщо агент - він майже завжди візьме свій коміс за послуги. Тому на відміну від обміну зношеної гривні процес обміну іноземної валюти буде завжди дорожчим для банку "обмінювача". По крнкретним сумах не зорієнтую. Як правило 1 банкноту рідко пересилають - накопичують хоча бо 100 аркушів - тоді є економія на пересиланні. Але здавачу зношеної банкноти завжди озвучуують кінський цінник - 20-30% - банк тех має заробляти, а тут якраз випадок коли гріх не заробити на володарях зношеної іноземної валюти
У Києві за 5 місяців 2023 р. відкрилися 172 кафе і ресторанів
А то паникёры все плачутся, что народ сидит у ТВ и смотрит только марафон... Жизнь продолжается...и нельзя свои мозги напрягать только словом - ВОЙНА.. Вчера у всех было слово - КОВИД и все умрём от вируса.
Игорь Алексеевич написав:У Києві за 5 місяців 2023 р. відкрилися 172 кафе і ресторанів
А то паникёры все плачутся, что народ сидит у ТВ и смотрит только марафон... Жизнь продолжается...и нельзя свои мозги напрягать только словом - ВОЙНА.. Вчера у всех было слово - КОВИД и все умрём от вируса.
freeze написав:А вы говорите бассейн во дворе ))) За его обслуживание платить надо.
А вы давно были в Спорт Лайфе? У нас в городе работает один клуб Фит Фанс. На год стоимость абонемента более 16 тыс.грн. Я Вам скажу, что он постоянно забит людьми, семья с детьми. А в Днепре смотрел абонемент более 25 тыс грн. И это война - типа все нищие и бедные. А в туры по 2тыс евро сейчас в Турцию... люди готовы платить, но нет мест в отелях. Поэтому больше выходите в люди и узнаете, что не все так бедно сейчас живут. Хотя и раньше было так, просто стереотип у всех выработался - быть бедным и несчастным.
каша в голові не дає змоги зрозуміти що ні Спорт Лайф ні тури в Турцію не є показником достатку середньостатичного пересічного та рівня добробуду в країні.
Дружина з тещею зараз в Туреччині за власний кошт. Гроші є. Зарплати почали стрімко зростати. Зайдіть на work.ua і подивіться статистику. Люди зараз стали більше грошей мати, ніж в 2021.
Ринок нових авто виходить на новой рівень і скоро вийде на 2021 навіть без окупованих територій. Бабло ллється стрімко в країну. Майже 6000 нових автівок, переважно кросоверів продається на місяць. Це лише на 25% меньше ніж в 2021, і це більше ніж в 2015-2017 роках. Тобто країна вже фінансово стала потужною. Бабла сюди заливають достатньо.
Zebra написав:Тобто країна вже фінансово стала потужною. Бабла сюди заливають достатньо.
виходить діти, яким дають батьки на кишенькові витрати, стають фінансово потужними? цікаво було б уточнити у вас що ви розумієте під терміном "фінансова потужність" бо цікавий оксюморон виходить. країна фінансово потужна та бабло сюди заливають.
Zebra написав:Тобто країна вже фінансово стала потужною. Бабла сюди заливають достатньо.
виходить діти, яким дають батьки на кишенькові витрати, стають фінансово потужними? цікаво було б уточнити у вас що ви розумієте під терміном "фінансова потужність" бо цікавий оксюморон виходить. країна фінансово потужна та бабло сюди заливають.
1. ЗВР на історичному рівні 2. Війна стала основною галуззю економіки. 3. Причин або факторів, що ця жилка скінчиться немає. США готове було фінансувати Афганістан скільки потрібно, аби вони воювали з талібами. Не захотіли воювати - крапка. Тобто для того, щоб кожен місяць сюди засилали 3-5 млрд доларів потрібно воювати. Тобто див. пункт 2. 4. Закінчення війни означатиме різке скорочення фінансування і 1-2 млн безробітних, які повернуться з фронту, або втратять дохід який отримували, пов'язаний з війною.
mephala написав:те що нам дають гроші щоб ми не вмерли з голоду поки воюємо це я в курсі. але ви так і не дали визначення терміну "фінансова потужність" яким оперуєте...
Саме так, прямі донати на рівні 3-5 млрд доларів/евро щомісяця - це потужна фінансова складова. Такого не було в 2014-2015 роках. Жодна галузь економіки на сьогодні не дає і близько таких доходів країні, як війна. Отже якщо воювати, то платять добре. А як закінчимо воювати, буде купа соціальних проблем, ще й гроші уріжуть.