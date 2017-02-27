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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10626106271062810629

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 66
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
2%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
8
37,00-37,50
39%
26
37,50-38,00
26%
17
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
2%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 01:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

те що нам дають гроші щоб ми не вмерли з голоду поки воюємо це я в курсі.
але ви так і не дали визначення терміну "фінансова потужність" яким оперуєте...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 02:23

  mephala написав:те що нам дають гроші щоб ми не вмерли з голоду поки воюємо це я в курсі.
але ви так і не дали визначення терміну "фінансова потужність" яким оперуєте...

Саме так, прямі донати на рівні 3-5 млрд доларів/евро щомісяця - це потужна фінансова складова. Такого не було в 2014-2015 роках. Жодна галузь економіки на сьогодні не дає і близько таких доходів країні, як війна. Отже якщо воювати, то платять добре. А як закінчимо воювати, буде купа соціальних проблем, ще й гроші уріжуть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 07:13

  Zebra написав:
  mephala написав:те що нам дають гроші щоб ми не вмерли з голоду поки воюємо це я в курсі.
але ви так і не дали визначення терміну "фінансова потужність" яким оперуєте...

Саме так, прямі донати на рівні 3-5 млрд доларів/евро щомісяця - це потужна фінансова складова. Такого не було в 2014-2015 роках. Жодна галузь економіки на сьогодні не дає і близько таких доходів країні, як війна. Отже якщо воювати, то платять добре. А як закінчимо воювати, буде купа соціальних проблем, ще й гроші уріжуть.
на додаток скільки буде співвідношення інвалідів війни та працюючих. Це вам не річка з морем ,за місяць море відновилось а річка висохла після підриву ГЕС. Якщо ми кажемо і думаємо однаково,хоча це протилежні погляди, вирішити питання щодо відбудови це виключно питання самих українців,тих 29 мільйонів що залишилися боронити,відбудовувати та жити та майже 9 мільйонів тих хто досі за межами України. Валюта не вирішує всі питання - є люди і є потреби. Що буде коли є донати,немає необхідних людей з навичками та досвідом? Є тільки люди,яких вже за останні три роки - півтора роки лікували від ковіду,під час війни проводять мобілізацію і скільки вже бруду в мережі про ухилянтів та співробітників ТКЦ. Короче є велика проблема і це не гроші.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 08:56

  Zebra написав:
  mephala написав:те що нам дають гроші щоб ми не вмерли з голоду поки воюємо це я в курсі.
але ви так і не дали визначення терміну "фінансова потужність" яким оперуєте...

Саме так, прямі донати на рівні 3-5 млрд доларів/евро щомісяця - це потужна фінансова складова. Такого не було в 2014-2015 роках. Жодна галузь економіки на сьогодні не дає і близько таких доходів країні, як війна. Отже якщо воювати, то платять добре. А як закінчимо воювати, буде купа соціальних проблем, ще й гроші уріжуть.


тобто допомогу світу, яка надається для вирішення гуманітарних проблем, ви прирівняли до заробітку? як ви кажете - "якщо воювати, то платять добре"? О, часи, о, звичаї!
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:51

  Zebra написав:
  mephala написав:те що нам дають гроші щоб ми не вмерли з голоду поки воюємо це я в курсі.
але ви так і не дали визначення терміну "фінансова потужність" яким оперуєте...

Саме так, прямі донати на рівні 3-5 млрд доларів/евро щомісяця - це потужна фінансова складова. Такого не було в 2014-2015 роках. Жодна галузь економіки на сьогодні не дає і близько таких доходів країні, як війна. Отже якщо воювати, то платять добре. А як закінчимо воювати, буде купа соціальних проблем, ще й гроші уріжуть.


дадут на восстановление,
еще больше,
иначе как уехавших назад-то заманивать?
cohan
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