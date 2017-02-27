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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 лип, 2023 01:55
те що нам дають гроші щоб ми не вмерли з голоду поки воюємо це я в курсі.
але ви так і не дали визначення терміну "фінансова потужність" яким оперуєте...
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mephala
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Додано: Пон 10 лип, 2023 02:23
mephala написав:
те що нам дають гроші щоб ми не вмерли з голоду поки воюємо це я в курсі.
але ви так і не дали визначення терміну "фінансова потужність" яким оперуєте...
Саме так, прямі донати на рівні 3-5 млрд доларів/евро щомісяця - це потужна фінансова складова. Такого не було в 2014-2015 роках. Жодна галузь економіки на сьогодні не дає і близько таких доходів країні, як війна. Отже якщо воювати, то платять добре. А як закінчимо воювати, буде купа соціальних проблем, ще й гроші уріжуть.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 07:13
Zebra написав: mephala написав:
те що нам дають гроші щоб ми не вмерли з голоду поки воюємо це я в курсі.
але ви так і не дали визначення терміну "фінансова потужність" яким оперуєте...
Саме так, прямі донати на рівні 3-5 млрд доларів/евро щомісяця - це потужна фінансова складова. Такого не було в 2014-2015 роках. Жодна галузь економіки на сьогодні не дає і близько таких доходів країні, як війна. Отже якщо воювати, то платять добре. А як закінчимо воювати, буде купа соціальних проблем, ще й гроші уріжуть.
на додаток скільки буде співвідношення інвалідів війни та працюючих. Це вам не річка з морем ,за місяць море відновилось а річка висохла після підриву ГЕС. Якщо ми кажемо і думаємо однаково,хоча це протилежні погляди, вирішити питання щодо відбудови це виключно питання самих українців,тих 29 мільйонів що залишилися боронити,відбудовувати та жити та майже 9 мільйонів тих хто досі за межами України. Валюта не вирішує всі питання - є люди і є потреби. Що буде коли є донати,немає необхідних людей з навичками та досвідом? Є тільки люди,яких вже за останні три роки - півтора роки лікували від ковіду,під час війни проводять мобілізацію і скільки вже бруду в мережі про ухилянтів та співробітників ТКЦ. Короче є велика проблема і це не гроші.
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sens
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Додано: Пон 10 лип, 2023 08:56
Zebra написав: mephala написав:
те що нам дають гроші щоб ми не вмерли з голоду поки воюємо це я в курсі.
але ви так і не дали визначення терміну "фінансова потужність" яким оперуєте...
Саме так, прямі донати на рівні 3-5 млрд доларів/евро щомісяця - це потужна фінансова складова. Такого не було в 2014-2015 роках. Жодна галузь економіки на сьогодні не дає і близько таких доходів країні, як війна. Отже якщо воювати, то платять добре. А як закінчимо воювати, буде купа соціальних проблем, ще й гроші уріжуть.
тобто допомогу світу, яка надається для вирішення гуманітарних проблем, ви прирівняли до заробітку? як ви кажете - "якщо воювати, то платять добре"? О, часи, о, звичаї!
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mephala
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Додано: Пон 10 лип, 2023 09:51
Zebra написав: mephala написав:
те що нам дають гроші щоб ми не вмерли з голоду поки воюємо це я в курсі.
але ви так і не дали визначення терміну "фінансова потужність" яким оперуєте...
Саме так, прямі донати на рівні 3-5 млрд доларів/евро щомісяця - це потужна фінансова складова. Такого не було в 2014-2015 роках. Жодна галузь економіки на сьогодні не дає і близько таких доходів країні, як війна. Отже якщо воювати, то платять добре. А як закінчимо воювати, буде купа соціальних проблем, ще й гроші уріжуть.
дадут на восстановление,
еще больше,
иначе как уехавших назад-то заманивать?
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cohan
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:18
cohan написав: Zebra написав: mephala написав:
те що нам дають гроші щоб ми не вмерли з голоду поки воюємо це я в курсі.
але ви так і не дали визначення терміну "фінансова потужність" яким оперуєте...
Саме так, прямі донати на рівні 3-5 млрд доларів/евро щомісяця - це потужна фінансова складова. Такого не було в 2014-2015 роках. Жодна галузь економіки на сьогодні не дає і близько таких доходів країні, як війна. Отже якщо воювати, то платять добре. А як закінчимо воювати, буде купа соціальних проблем, ще й гроші уріжуть.
дадут на восстановление,
еще больше,
иначе как уехавших назад-то заманивать?
Неповернення українських біженців коштуватиме економіці $113 мільярдів ВВП.
Без ефективної державної політики у сфері повернення мігрантів Україна може втратити до $113 млрд ВВП за 10 років (у цінах 2021 року). Це також може означати недоотримання близько $45 млрд податкових надходжень. Про це йдеться у дослідженні Центру економічного відновлення та EasyBusiness.
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sens
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:38
Shaman написав: yama написав:
sens написав:
Добре, зрозуміло вашу думку. Тоді до вас питання - чи є пряма залежність курса валюти,ЗВР, ціни на паливо
Звр/ (м2 - валютні депозити - валютні рахунки) = стеля курсу. Хтось обіцяв як статистика свіжа підійде відмінусувати і порахувати.
обіцяв
крутив й так, й сяк - ну не можу обґрунтувати цей розрахунок М2/ЗВР - вони не лінійно пов'язані. але цифри надам, як обіцяв
травень 2023
М2 - 2 659 ярди
грн, М2 грн - 1 977 ярди
грн, ЗВР - 37 319 млн
дол
таким чином коеф-ти - 71
або 53
- умовний курс грн/дол.
але дивиться
2021
М2 - 2 070 ярди
грн, М2 грн - 1 595
ярди грн, ЗВР - 30 941
млн дол
таким чином коеф-ти - 67
або 52
- умовний курс грн/дол.
тобто цифрі схожі - але ж фактичний курс зовсім різний
в 2017-2018 ці коеф-ти на рівні 61-64
або 43-44
.
в 2019 ці коеф-ти на рівні 57
або 41
.
тобто не працює цей показник.
ви відняли - валютні рахунки\депозити від М2 ?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:51
cohan написав:
дадут на восстановление,
еще больше,
иначе как уехавших назад-то заманивать?
Дадуть, але тільки за умови реальних реформ судів, боротьби з корупцією та демократизації. Тобто... Не дадуть...
Може дати Китай, навіть з відкатом, але за умов - 80% потреб замовляти в них і ніяких реформ.
Що оберуть? Є сумніви?
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