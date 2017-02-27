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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 лип, 2023 12:07
Дают сейчас нам помощь, будут и после войны помогать, пока экономика не восстановится.
Каждый год кризисы и каждый год нытьё, что всё в стране хреново. У кого есть руки и мозги, то есть много возможностей зарабатывать. Хотите больше, то открываем своё дело, регистрируемся СПД и нет предела возможностей. Хоть каждый мес. пробуйте себя в чём то новом. Про кризисы и что будет в стране ж..а, говорят только в новостях и здесь на форуме.
А кто хочет сидеть на стуле и в носу.... тоже полно возможностей для заработка. Но, пишут хочется иметь в кармане монеты но, --- страшно))
Лучше тогда напишут на форуме, что все хреново... и будет еще хреновей....
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Додано: Пон 10 лип, 2023 12:25
За даними Міністерства фінансів, за перше півріччя Україна залучила 22,7 млрд дол зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.
У червні до держбюджету надійшло 3 млрд дол зовнішнього фінансування. Близько 40% із залучених коштів Україна отримала у формі грантів (на безповоротних умовах).
Серед донорів у червні 2023 року:
- Європейський Союз – 1,64 млрд доларів США (пільгове фінансування)
- Сполучені Штати Америки – 1,2 млрд доларів США (грант)
- Світовий банк – 104 млн доларів США (пільгове фінансування)
- Фінляндія – 15 млн доларів США (грант)
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Додано: Пон 10 лип, 2023 12:27
yama написав:
ви відняли - валютні рахунки\депозити від М2 ?
и валютную наличку в матрасах. И хоть она ни в каких отчётах не фигурирует, тем не менее это противовес.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 10 лип, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 12:27
Забирал старый конверт в Привате. Спросил все ли кюпюры чистые от надписей и печатей. Ответили "Да". В итоге при проверке оказалось 5 синих кюпюр с печатям. Касир немного возразил на мою просьбу об обмене, но в итоге поменял на другие без печатей. А ведь еще весной выдавали синие с номерами подряд. Киев.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 12:41
Игорь Алексеевич написав:
Дают сейчас нам помощь, будут и после войны помогать, пока экономика не восстановится.
Каждый год кризисы и каждый год нытьё, что всё в стране хреново. У кого есть руки и мозги, то есть много возможностей зарабатывать. Хотите больше, то открываем своё дело, регистрируемся СПД и нет предела возможностей. Хоть каждый мес. пробуйте себя в чём то новом. Про кризисы и что будет в стране ж..а, говорят только в новостях и здесь на форуме.
А кто хочет сидеть на стуле и в носу.... тоже полно возможностей для заработка. Но, пишут хочется иметь в кармане монеты но, --- страшно))
Лучше тогда напишут на форуме, что все хреново... и будет еще хреновей....
Вірно, тільки не всі можуть мати стартовий капітал. Але згоден,що ФОП відкриття просте . Тільки в минулому році багато хто наскирдував на безготівковому доларі і зараз в очікуванні. Наприклад в Одесі багато нормальної готівки і курс кращий, немає туризма і немає прибутків від оренди, приміщення стоять і очікують
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sens
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Додано: Пон 10 лип, 2023 13:04
sens написав:
Вірно, тільки не всі можуть мати стартовий капітал.
А что такое стартовый капитал??? Я дочке не помогал. Она 5 лет назад открывала бизнес имея свой капитал в 2 тыс дол. на покупку комп. техники. Сняла офис в аренду. Теперь одно из лучших в городе по своему профилю и работают уже наёмные работники с хорошими з.платами. Открыла офис в Киеве и сейчас думает про открытие офисов в Днепре и Одессе. А начинала работать после института наёмным работником - диспетчером в такси, продавцом в зоотоварах. Хваталась за любую работу и немного откладывала монет на открытие своего дела. Я ей финансово не помогал, она всегда была против помощи.
Поэтому не понимаю, кто постоянно ноет, что тяжело жить и нет работы в стране... Уезжать из страны не собирается, т.к. хочет открыть ещё одно направление в бизнесе.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 13:21
На прошедшей неделе ни тендерное, ни суточное рефинансирование не выдавалось. Немного досрочно возвращали.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.195 млрд. грн. (неделей ранее 0.190 млрд. грн.).
В пятницу состоялось первое погашение 3-х месячных сертификатов. Большая часть суммы была переразмещена, однако небольшая часть гривны вернулась в оборот.
В итоге чистое погашение 3-месячных депосертификатов составило 4.095 млрд. грн. (неделей ранее привлечено 17.132 млрд. грн.).
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 17.895 млрд. грн. (неделей ранее 18.854 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 13.995 млрд. грн, (неделей ранее 38.676 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 925.62 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 518.455 млрд. грн. (неделей ранее 506.853 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 23.223 млрд. грн. (неделей ранее доходы 0.967 млрд. грн.)
Расходы вполне умеренные.
За неделю было обналичено 4.751 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 0.781 млрд. грн.)
Снова вернулись к исходу денег из банков. Сумма не очень большая, но несколько настораживает, что основной объем пришелся на последние 2 дня.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 6.66;
Продал – 478,51
Объем интервенций совсем немного снизился, оставаясь достаточно высоким. Из положительного можно отметить возврат к традиционному снижению интервенций в пятницу и превышение клиентского предложения над спросом в четверг.
Самым примечательным на этой неделе стал переход операций с длинными депосертификатами к двустороннему режиму работы. Скорее всего, период активного изъятия ликвидности с помощью этого инструмента закончен.
Все остальные параметры в пределах нормы.
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