Додано: Пон 10 лип, 2023 13:21

На прошедшей неделе ни тендерное, ни суточное рефинансирование не выдавалось. Немного досрочно возвращали.

В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.195 млрд. грн. (неделей ранее 0.190 млрд. грн.).



В пятницу состоялось первое погашение 3-х месячных сертификатов. Большая часть суммы была переразмещена, однако небольшая часть гривны вернулась в оборот.

В итоге чистое погашение 3-месячных депосертификатов составило 4.095 млрд. грн. (неделей ранее привлечено 17.132 млрд. грн.).



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 17.895 млрд. грн. (неделей ранее 18.854 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 13.995 млрд. грн, (неделей ранее 38.676 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 925.62 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 518.455 млрд. грн. (неделей ранее 506.853 млрд. грн.)



Расходы казначейства превысили доходы на 23.223 млрд. грн. (неделей ранее доходы 0.967 млрд. грн.)

Расходы вполне умеренные.



За неделю было обналичено 4.751 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 0.781 млрд. грн.)

Снова вернулись к исходу денег из банков. Сумма не очень большая, но несколько настораживает, что основной объем пришелся на последние 2 дня.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 6.66;

Продал – 478,51

Объем интервенций совсем немного снизился, оставаясь достаточно высоким. Из положительного можно отметить возврат к традиционному снижению интервенций в пятницу и превышение клиентского предложения над спросом в четверг.



Самым примечательным на этой неделе стал переход операций с длинными депосертификатами к двустороннему режиму работы. Скорее всего, период активного изъятия ликвидности с помощью этого инструмента закончен.

Все остальные параметры в пределах нормы.