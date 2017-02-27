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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 лип, 2023 14:30
yama написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
емісія гривні - це значний фактор девальвації
а война, выезд населения, валютные ограничения, цены на сырьё ("сырьевые ножницы"), дефицит бюджета? Этих факторов 2 десятка. Помимо базовых, которые названы выше. Любой из них может сработать триггером.
Зернова угода не діє наскільки я памятаю ? тобто зараз експорт певно 20% ( із стелі ) від довоєнного
Стоят на погрузку зерна Турецкие корабли. Пусть раша попробует их затопить...
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Додано: Пон 10 лип, 2023 14:49
Игорь Алексеевич написав: bamper написав:
спорт лайф, ресторани, дочка... чудова вибірка
Вы наверное насмотрелись рашинских фильмов про войну в 41 году. Сегодня на дворе 21 век и если идёт война, то это не означает, что весь бизнес должен не работать.
Тот же ресторан или спорт. залы - это деньги в бюджет. Тысячи людей имеют работу.
Вам сколько лет, если вы с математикой дружите с мозгами по рашински???
Тогда Вам на лавочку к бабушкам, там как раз ежедневно эти темы обсуждают...у них всё сейчас хреново и вспоминают ленин - партия - комсомол
у вас проблеми не тільки з кашею в голові, а ще й з увагою. постійно з теми з'їзжаєте.
питання ще раз: якщо в країні всі чудово заробляють, чому ВВП на душу населення в 2,5 рази менший ніж у Гренландії, де 80% території це лід? відповідайте чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 14:51
bamper написав:
чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.
Чётко это к пуйло... Нахрена оно мне надо тебе ЧЁТКО отвечать...
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Додано: Пон 10 лип, 2023 14:53
Игорь Алексеевич написав: yama написав: vitaliiangel написав:
Зернова угода не діє наскільки я памятаю ? тобто зараз експорт певно 20% ( із стелі ) від довоєнного
Стоят на погрузку зерна Турецкие корабли. Пусть раша попробует их затопить...
думаю з Раджепом перетерли, що калідор в Туреччину буде, тільки безпечність він сам забезпечить
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