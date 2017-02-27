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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10628106291063010631

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 67
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
8
37,00-37,50
40%
27
37,50-38,00
25%
17
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:30

  yama написав:
  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:емісія гривні - це значний фактор девальвації
а война, выезд населения, валютные ограничения, цены на сырьё ("сырьевые ножницы"), дефицит бюджета? Этих факторов 2 десятка. Помимо базовых, которые названы выше. Любой из них может сработать триггером.

Зернова угода не діє наскільки я памятаю ? тобто зараз експорт певно 20% ( із стелі ) від довоєнного

Стоят на погрузку зерна Турецкие корабли. Пусть раша попробует их затопить...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:49

  Игорь Алексеевич написав:
  bamper написав:спорт лайф, ресторани, дочка... чудова вибірка

Вы наверное насмотрелись рашинских фильмов про войну в 41 году. Сегодня на дворе 21 век и если идёт война, то это не означает, что весь бизнес должен не работать.
Тот же ресторан или спорт. залы - это деньги в бюджет. Тысячи людей имеют работу.
Вам сколько лет, если вы с математикой дружите с мозгами по рашински???
Тогда Вам на лавочку к бабушкам, там как раз ежедневно эти темы обсуждают...у них всё сейчас хреново и вспоминают ленин - партия - комсомол :twisted:

у вас проблеми не тільки з кашею в голові, а ще й з увагою. постійно з теми з'їзжаєте.
питання ще раз: якщо в країні всі чудово заробляють, чому ВВП на душу населення в 2,5 рази менший ніж у Гренландії, де 80% території це лід? відповідайте чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  bamper написав:чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.

Чётко это к пуйло... Нахрена оно мне надо тебе ЧЁТКО отвечать...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:53

  Игорь Алексеевич написав:
  yama написав:
  vitaliiangel написав:Зернова угода не діє наскільки я памятаю ? тобто зараз експорт певно 20% ( із стелі ) від довоєнного

Стоят на погрузку зерна Турецкие корабли. Пусть раша попробует их затопить...

думаю з Раджепом перетерли, що калідор в Туреччину буде, тільки безпечність він сам забезпечить
flyman
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