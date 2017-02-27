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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10628106291063010631

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 67
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
8
37,00-37,50
40%
27
37,50-38,00
25%
17
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:49

Игорь Алексеевич
питання ще раз: якщо в країні всі чудово заробляють, чому ВВП на душу населення в 2,5 рази менший ніж у Гренландії, де 80% території це лід? відповідайте чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  bamper написав:чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.

Чётко это к пуйло... Нахрена оно мне надо тебе ЧЁТКО отвечать...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:53

  Игорь Алексеевич написав:
  yama написав:
  vitaliiangel написав:Зернова угода не діє наскільки я памятаю ? тобто зараз експорт певно 20% ( із стелі ) від довоєнного

Стоят на погрузку зерна Турецкие корабли. Пусть раша попробует их затопить...

думаю з Раджепом перетерли, що калідор в Туреччину буде, тільки безпечність він сам забезпечить
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Faceless написав:Тим паче сенс від нього в нашому кліматі


сенс є і великий
до моря немає доступу(хоч море 800м),
басейн во дворі дома (який здають подобово) має буду обов'язково (як кондиціонери та ін)-діти майже не вилазять)) дорослі з ними.
достатньо 2,5к-3к дол
https://sportmarket.ua/uk/kruglij-karka ... fQQAvD_BwE
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:54

  Игорь Алексеевич написав:
  bamper написав:чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.

Чётко это к пуйло... Нахрена оно мне надо тебе ЧЁТКО отвечать...

з вами все зрозуміло :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:00

  bamper написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  bamper написав:чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.

Чётко это к пуйло... Нахрена оно мне надо тебе ЧЁТКО отвечать...

з вами все зрозуміло :lol:

нет проблем - можете ехать там где ВВП выше нашего. Кто держит??? А то одно нытьё, там лучше, а у нас хуже. Меня пока жизнь в Украине устраивает. Есть работа и есть клиенты.
А хреново тем, кто на лавочках сидят с пивусиком в руках...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:21

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................10.07.2023...........11.07.2023
дата розрахунку.................07.07.2023............10.07.2023
Євро....................................39,8214.................40,0627...+0.61%
Долар США.........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0955 (вчера 1.0890)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.42 (вчера 103.02).
Доллар опять подупал, но не слишком глубоко, это уровень двухнедельной давности.

  bamper написав:питання ще раз: якщо в країні всі чудово заробляють, чому ВВП на душу населення в 2,5 рази менший ніж у Гренландії, де 80% території це лід?

Потому что мы все время себя с кем-то сравниваем, огорчаясь, когда у других что-то лучше? У нас не остается времени сделать лучше себе? :)
Сибарит
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