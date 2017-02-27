Игорь Алексеевич
питання ще раз: якщо в країні всі чудово заробляють, чому ВВП на душу населення в 2,5 рази менший ніж у Гренландії, де 80% території це лід? відповідайте чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 лип, 2023 14:49
Игорь Алексеевич
питання ще раз: якщо в країні всі чудово заробляють, чому ВВП на душу населення в 2,5 рази менший ніж у Гренландії, де 80% території це лід? відповідайте чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.
Додано: Пон 10 лип, 2023 14:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 10 лип, 2023 14:53
думаю з Раджепом перетерли, що калідор в Туреччину буде, тільки безпечність він сам забезпечить
Додано: Пон 10 лип, 2023 14:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
сенс є і великий
до моря немає доступу(хоч море 800м),
басейн во дворі дома (який здають подобово) має буду обов'язково (як кондиціонери та ін)-діти майже не вилазять)) дорослі з ними.
достатньо 2,5к-3к дол
Додано: Пон 10 лип, 2023 14:54
Додано: Пон 10 лип, 2023 15:00
нет проблем - можете ехать там где ВВП выше нашего. Кто держит??? А то одно нытьё, там лучше, а у нас хуже. Меня пока жизнь в Украине устраивает. Есть работа и есть клиенты.
А хреново тем, кто на лавочках сидят с пивусиком в руках...
Додано: Пон 10 лип, 2023 15:21
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................10.07.2023...........11.07.2023
дата розрахунку.................07.07.2023............10.07.2023
Євро....................................39,8214.................40,0627...+0.61%
Долар США.........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0955 (вчера 1.0890)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.42 (вчера 103.02).
Доллар опять подупал, но не слишком глубоко, это уровень двухнедельной давности.
Потому что мы все время себя с кем-то сравниваем, огорчаясь, когда у других что-то лучше? У нас не остается времени сделать лучше себе?
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