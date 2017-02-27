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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 лип, 2023 17:38
bamper написав:
Игорь Алексеевич
питання ще раз: якщо в країні всі чудово заробляють, чому ВВП на душу населення в 2,5 рази менший ніж у Гренландії, де 80% території це лід? відповідайте чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.
Я думаю, його аргумент був не в порівнянні з Гренландією, а трохи в іншому -
1) В Україні прийнято бідкатися і люди за фактом живуть краще, ніж більшості здається.
2) Одна з причин цього – розмір тіньової економіки, яка не враховується у статистиці. В Україні він величезний, один із найбільших у світі, до речі, це і важливий чинник валютного ринку.
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