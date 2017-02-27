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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10629106301063110632

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 68
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
12%
8
37,00-37,50
41%
28
37,50-38,00
25%
17
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:38

  bamper написав:Игорь Алексеевич
питання ще раз: якщо в країні всі чудово заробляють, чому ВВП на душу населення в 2,5 рази менший ніж у Гренландії, де 80% території це лід? відповідайте чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.


Я думаю, його аргумент був не в порівнянні з Гренландією, а трохи в іншому -

1) В Україні прийнято бідкатися і люди за фактом живуть краще, ніж більшості здається.
2) Одна з причин цього – розмір тіньової економіки, яка не враховується у статистиці. В Україні він величезний, один із найбільших у світі, до речі, це і важливий чинник валютного ринку.
zerocool
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