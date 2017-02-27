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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10629106301063110632

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 69
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
13%
9
37,00-37,50
41%
28
37,50-38,00
25%
17
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:38

  bamper написав:Игорь Алексеевич
питання ще раз: якщо в країні всі чудово заробляють, чому ВВП на душу населення в 2,5 рази менший ніж у Гренландії, де 80% території це лід? відповідайте чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.


Я думаю, його аргумент був не в порівнянні з Гренландією, а трохи в іншому -

1) В Україні прийнято бідкатися і люди за фактом живуть краще, ніж більшості здається.
2) Одна з причин цього – розмір тіньової економіки, яка не враховується у статистиці. В Україні він величезний, один із найбільших у світі, до речі, це і важливий чинник валютного ринку.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 20:36

  yama написав:
  Shaman написав:
  yama написав:Звр/ (м2 - валютні депозити - валютні рахунки) = стеля курсу. Хтось обіцяв як статистика свіжа підійде відмінусувати і порахувати.

обіцяв :oops:

крутив й так, й сяк - ну не можу обґрунтувати цей розрахунок М2/ЗВР - вони не лінійно пов'язані. але цифри надам, як обіцяв

травень 2023
М2 - 2 659 ярди грн, М2 грн - 1 977 ярди грн, ЗВР - 37 319 млн дол
таким чином коеф-ти - 71 або 53 - умовний курс грн/дол.

але дивиться
2021
М2 - 2 070 ярди грн, М2 грн - 1 595 ярди грн, ЗВР - 30 941 млн дол
таким чином коеф-ти - 67 або 52 - умовний курс грн/дол.

тобто цифрі схожі - але ж фактичний курс зовсім різний

в 2017-2018 ці коеф-ти на рівні 61-64 або 43-44.
в 2019 ці коеф-ти на рівні 57 або 41.

тобто не працює цей показник. :roll:

ви відняли - валютні рахунки\депозити від М2 ?

я ж весь розрахунок показую дві цифри - М2 повний (з валютою) та М2 лише гривневий.

й дійсно, валютна готівка теж впливає, але як її врахувати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 21:10

Коли НБУ почне відпускати курс, хто що думає?
Як на мене, зараз досить вдалий момент.
Чи ні?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 21:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Коли НБУ почне відпускати курс, хто що думає?
Як на мене, зараз досить вдалий момент.
Чи ні?!

Написали ж в плані до МВФ, що почнуть через 9 місяців (березень 24) і закінчать через 18 (кінець 24)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 21:52

  asti написав:Коли НБУ почне відпускати курс, хто що думає?
Як на мене, зараз досить вдалий момент.
Чи ні?!


доколє війна курс буде зацементований
Nazarkino
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