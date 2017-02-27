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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 лип, 2023 17:38
bamper написав:
Игорь Алексеевич
питання ще раз: якщо в країні всі чудово заробляють, чому ВВП на душу населення в 2,5 рази менший ніж у Гренландії, де 80% території це лід? відповідайте чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.
Я думаю, його аргумент був не в порівнянні з Гренландією, а трохи в іншому -
1) В Україні прийнято бідкатися і люди за фактом живуть краще, ніж більшості здається.
2) Одна з причин цього – розмір тіньової економіки, яка не враховується у статистиці. В Україні він величезний, один із найбільших у світі, до речі, це і важливий чинник валютного ринку.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 20:36
yama написав: Shaman написав: yama написав:
Звр/ (м2 - валютні депозити - валютні рахунки) = стеля курсу. Хтось обіцяв як статистика свіжа підійде відмінусувати і порахувати.
обіцяв
крутив й так, й сяк - ну не можу обґрунтувати цей розрахунок М2/ЗВР - вони не лінійно пов'язані. але цифри надам, як обіцяв
травень 2023
М2 - 2 659 ярди
грн, М2 грн - 1 977 ярди
грн, ЗВР - 37 319 млн
дол
таким чином коеф-ти - 71
або 53
- умовний курс грн/дол.
але дивиться
2021
М2 - 2 070 ярди
грн, М2 грн - 1 595
ярди грн, ЗВР - 30 941
млн дол
таким чином коеф-ти - 67
або 52
- умовний курс грн/дол.
тобто цифрі схожі - але ж фактичний курс зовсім різний
в 2017-2018 ці коеф-ти на рівні 61-64
або 43-44
.
в 2019 ці коеф-ти на рівні 57
або 41
.
тобто не працює цей показник.
ви відняли - валютні рахунки\депозити від М2 ?
я ж весь розрахунок показую дві цифри - М2 повний (з валютою) та М2 лише гривневий.
й дійсно, валютна готівка теж впливає, але як її врахувати...
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Додано: Пон 10 лип, 2023 21:10
Коли НБУ почне відпускати курс, хто що думає?
Як на мене, зараз досить вдалий момент.
Чи ні?!
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asti
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Додано: Пон 10 лип, 2023 21:38
asti написав:
Коли НБУ почне відпускати курс, хто що думає?
Як на мене, зараз досить вдалий момент.
Чи ні?!
Написали ж в плані до МВФ, що почнуть через 9 місяців (березень 24) і закінчать через 18 (кінець 24)
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Додано: Пон 10 лип, 2023 21:52
asti написав:
Коли НБУ почне відпускати курс, хто що думає?
Як на мене, зараз досить вдалий момент.
Чи ні?!
доколє війна курс буде зацементований
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Додано: Пон 10 лип, 2023 23:32
Дюрі-бачі написав: asti написав:
Коли НБУ почне відпускати курс, хто що думає?
Як на мене, зараз досить вдалий момент.
Чи ні?!
Написали ж в плані до МВФ, що почнуть через 9 місяців (березень 24) і закінчать через 18 (кінець 24)
Я не читав, але здається там немає конкретних строків))😎😎
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