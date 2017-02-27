Останній абзац "... дасть змогу привести інфляцію до цілі на горизонті монетарної політики (9−18 місяців)." Звісно воно не опосередковано стосується курсу, але дає певні часові межі, коли має прийти біла лисичка: кінець 24-початок 25
Economist написав:Для чого його відпускати? ЗВР ростуть, інфляція вже знизилась до 12% в річному вимірі. І якби не майбутні обстріли русні енергосистеми (які очевидно що будуть, бо русня - не люди), то можливо впала б менше 10%. Та й курс в банках і обмінках ринковий.
Є невеличке але:
Та й фінансових резервів у бюджеті немає: за даними Центру економічної стратегії, ми щороку до 2027-го маємо віддавати 15–20 мільярдів доларів у погашення взятих боргів, тобто левова частка отриманих грошей одразу повертатиметься кредиторам за попередньо отримані позики. https://zn.ua/ukr/macroeconomics/andrij ... otizm.html
Economist громадяне вже в основном сдают. если отпустить, то ешо неизвестно в какую сторону пойдём. нбу страхуется от возможных сильных колебаний видимо, война и новостной фон дело тонкое... mephala вроде был отчёт, шо уже больше сдают? повторюсь, но в обменках, когда сдаю евро ни разу не видел покупателей, только сдающих.