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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10630106311063210633

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 69
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
13%
9
37,00-37,50
41%
28
37,50-38,00
25%
17
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Я не читав, але здається там немає конкретних строків))😎😎

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 23.pdf?v=4

Останній абзац "... дасть змогу привести інфляцію до цілі на горизонті монетарної політики (9−18 місяців)." Звісно воно не опосередковано стосується курсу, але дає певні часові межі, коли має прийти біла лисичка: кінець 24-початок 25
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Economist написав:Для чого його відпускати? ЗВР ростуть, інфляція вже знизилась до 12% в річному вимірі. І якби не майбутні обстріли русні енергосистеми (які очевидно що будуть, бо русня - не люди), то можливо впала б менше 10%. Та й курс в банках і обмінках ринковий.

Є невеличке але:
Та й фінансових резервів у бюджеті немає: за даними Центру економічної стратегії, ми щороку до 2027-го маємо віддавати 15–20 мільярдів доларів у погашення взятих боргів, тобто левова частка отриманих грошей одразу повертатиметься кредиторам за попередньо отримані позики. https://zn.ua/ukr/macroeconomics/andrij ... otizm.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:32

  Economist написав:Та й курс в банках і обмінках ринковий.

ну тода самое время отпускать, а это побоку:
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 6.66;
Продал – 478,51
чик
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  чик написав:ну тода самое время отпускать, а это побоку:


А який розмір навіси з валюти на рахунках експортерів та руках громадян? Вона все ж колись піде на ринок.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:06

  чик написав:
  Economist написав:Та й курс в банках і обмінках ринковий.

ну тода самое время отпускать, а это побоку:
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 6.66;
Продал – 478,51


та й в касах банків немає балансу.
фізособи більше купляють готівкової валюти чим продають.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:13

Economist
громадяне вже в основном сдают. если отпустить, то ешо неизвестно в какую сторону пойдём. нбу страхуется от возможных сильных колебаний видимо, война и новостной фон дело тонкое...
mephala
вроде был отчёт, шо уже больше сдают? повторюсь, но в обменках, когда сдаю евро ни разу не видел покупателей, только сдающих.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:19

  Economist написав:
  asti написав:Коли НБУ почне відпускати курс, хто що думає?
Як на мене, зараз досить вдалий момент.
Чи ні?!


Для чого його відпускати? ЗВР ростуть, інфляція вже знизилась до 12% в річному вимірі. І якби не майбутні обстріли русні енергосистеми (які очевидно що будуть, бо русня - не люди), то можливо впала б менше 10%. Та й курс в банках і обмінках ринковий.


Ніякого ринкового курсу зараз не існує і не може в принципі існувати. Поки будуть ось такі цифри - це аксіома.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 6.66;
Продал – 478,51

asti Якщо ви уявляєте, що валютна лібералізація - це дозволити пересічному купувати валюту через онлайн та кататись на валютних гірках, то такого не буде до закінчення війни а може і довше. Ніхто нікуди курс відпускати не буде. При тому, не потрібно плутати, із тим, що курс не буде змінюватись. В.т.ч. і офіційний.
Якщо ситуація буде дозволяти, то будуть пом'якшення або зняття обмежень для бізнесу/капіталу.
Слова Сибарита ще на початку війни ще раз підтвердились. Готівковий долар в степах України (с) практично завжди - це не валюта, а товар. Був дефіцит товару та підвищений попит - була вища ціна. Тепер дефіциту не має, попит знизився,- ціна знизилась. Проте придумали нову фішку про колір долара. Це як на ринку черешні купувати. Великі по одній ціні, а дрібніші - по іншій. Це ж характерно для товару, а не для валюти.
Долар обов'язково буде по 40 і навіть по 45. От тільки чи це буде через рік чи через 2-3-5 поки що не відомо. Але точно буде. Це теж аксіома.
Realist
 
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  #<1 ... 10630106311063210633
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