Додано: Вів 11 лип, 2023 12:19

Economist написав: asti написав: Коли НБУ почне відпускати курс, хто що думає?

Як на мене, зараз досить вдалий момент.

Чи ні?! Коли НБУ почне відпускати курс, хто що думає?Як на мене, зараз досить вдалий момент.Чи ні?!



Для чого його відпускати? ЗВР ростуть, інфляція вже знизилась до 12% в річному вимірі. І якби не майбутні обстріли русні енергосистеми (які очевидно що будуть, бо русня - не люди), то можливо впала б менше 10%. Та й курс в банках і обмінках ринковий. Для чого його відпускати? ЗВР ростуть, інфляція вже знизилась до 12% в річному вимірі. І якби не майбутні обстріли русні енергосистеми (які очевидно що будуть, бо русня - не люди), то можливо впала б менше 10%. Та й курс в банках і обмінках ринковий.

Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 6.66;

Продал – 478,51

Ніякого ринкового курсу зараз не існує і не може в принципі існувати. Поки будуть ось такі цифри - це аксіома.Якщо ви уявляєте, що валютна лібералізація - це дозволити пересічному купувати валюту через онлайн та кататись на валютних гірках, то такого не буде до закінчення війни а може і довше. Ніхто нікуди курс відпускати не буде. При тому, не потрібно плутати, із тим, що курс не буде змінюватись. В.т.ч. і офіційний.Якщо ситуація буде дозволяти, то будуть пом'якшення або зняття обмежень для бізнесу/капіталу.Словаще на початку війни ще раз підтвердились. Готівковий долар в степах України (с) практично завжди - це не валюта, а товар. Був дефіцит товару та підвищений попит - була вища ціна. Тепер дефіциту не має, попит знизився,- ціна знизилась. Проте придумали нову фішку про колір долара. Це як на ринку черешні купувати. Великі по одній ціні, а дрібніші - по іншій. Це ж характерно для товару, а не для валюти.Долар обов'язково буде по 40 і навіть по 45. От тільки чи це буде через рік чи через 2-3-5 поки що не відомо. Але точно буде. Це теж аксіома.