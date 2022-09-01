Останній абзац "... дасть змогу привести інфляцію до цілі на горизонті монетарної політики (9−18 місяців)." Звісно воно не опосередковано стосується курсу, але дає певні часові межі, коли має прийти біла лисичка: кінець 24-початок 25
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 лип, 2023 11:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Останній абзац "... дасть змогу привести інфляцію до цілі на горизонті монетарної політики (9−18 місяців)." Звісно воно не опосередковано стосується курсу, але дає певні часові межі, коли має прийти біла лисичка: кінець 24-початок 25
Додано: Вів 11 лип, 2023 11:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Є невеличке але:
Додано: Вів 11 лип, 2023 11:32
Додано: Вів 11 лип, 2023 11:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 11 лип, 2023 12:06
Додано: Вів 11 лип, 2023 12:13
Economist
громадяне вже в основном сдают. если отпустить, то ешо неизвестно в какую сторону пойдём. нбу страхуется от возможных сильных колебаний видимо, война и новостной фон дело тонкое...
mephala
вроде был отчёт, шо уже больше сдают? повторюсь, но в обменках, когда сдаю евро ни разу не видел покупателей, только сдающих.
Додано: Вів 11 лип, 2023 12:19
Ніякого ринкового курсу зараз не існує і не може в принципі існувати. Поки будуть ось такі цифри - це аксіома.
asti Якщо ви уявляєте, що валютна лібералізація - це дозволити пересічному купувати валюту через онлайн та кататись на валютних гірках, то такого не буде до закінчення війни а може і довше. Ніхто нікуди курс відпускати не буде. При тому, не потрібно плутати, із тим, що курс не буде змінюватись. В.т.ч. і офіційний.
Якщо ситуація буде дозволяти, то будуть пом'якшення або зняття обмежень для бізнесу/капіталу.
Слова Сибарита ще на початку війни ще раз підтвердились. Готівковий долар в степах України (с) практично завжди - це не валюта, а товар. Був дефіцит товару та підвищений попит - була вища ціна. Тепер дефіциту не має, попит знизився,- ціна знизилась. Проте придумали нову фішку про колір долара. Це як на ринку черешні купувати. Великі по одній ціні, а дрібніші - по іншій. Це ж характерно для товару, а не для валюти.
Долар обов'язково буде по 40 і навіть по 45. От тільки чи це буде через рік чи через 2-3-5 поки що не відомо. Але точно буде. Це теж аксіома.
Додано: Вів 11 лип, 2023 15:42
Можно ли доверять публикуемой статистике НБУ по покупке/продаже наличной валюты, если оптовый валютообмен через ПОВ, как правило, осуществляется без квитанции? При этом оптовые суммы начинаются от 1 тыс дол.
Додано: Вів 11 лип, 2023 16:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Колеги, підкажіть яка наразі ситуація з готівковим доларом? Чи приймають 2006 рік без проблем?
Додано: Вів 11 лип, 2023 17:21
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|