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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10631106321063310634

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 69
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
13%
9
37,00-37,50
41%
28
37,50-38,00
25%
17
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:29

  Realist написав:Якщо ситуація буде дозволяти, то будуть пом'якшення або зняття обмежень для бізнесу/капіталу.


також вважаю що під лібералізацією мається на увазі послаблення гайок для бізнесу та інвесторів.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:07

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................11.07.2023........12.07.2023
дата розрахунку...............10.07.2023.........11.07.2023
Євро..................................40,0627..............40,167...+0.26%
Долар США.......................36,5686..............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0984 (вчера 1.0955)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.83 (вчера 102.42).
Начавшееся накануне падение продолжилось, в результате чего доллар утром достиг двухмесячного минимума. Потом совсем чуть-чуть отскочил.
.......................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 07/11/23, до державного бюджету
залучено 13 660 374 160,44 грн.
Из них:
- до 01.05.2024 - 294 дн. - 18,00% - 8 733 700 000,00 грн;
- до 02.10.2024 - 448 дн. - 18,29% - 136 241 380,00 грн;
- до 15.01.2025 - 553 дн. - 19,09% - 1 093 261 759,75 грн;
- до 18.02.2026 - 952 дн. - 19,75% - 3 697 171 020,69 грн - резервные.
Учитывая отсутствие предложения валютных бумаг, результат выглядит очень неплохо.
Как и в прошлый раз, все выпуски были лимитированы. На этот раз лимит сработал - по самому короткому выпуску заявки лимит превысили. Т.к. доходность по всем заявкам была одинаковой, чуть ниже номинала, все заявки были удовлетворены, но не все в полном объеме. Бумаги это бескупонные, поэтому привлеченная сумма оказалась меньше номинального лимита.
Второе почетное место традиционно заняли самые длинные облигации, которые дозволено учитывать в резервах. Ставка номинальная, выбрана большая часть лимита.
По средним выпускам объемы меньше, но там были признаки торга, часть заявок была отсечена.
В качестве традиционного вывода отмечу, что результаты размещения явно указывают на то, что привлекли столько, сколько хотели. Недостатка спроса не наблюдалось.
.......................................
  mephala написав:також вважаю що під лібералізацією мається на увазі послаблення гайок для бізнесу та інвесторів.

Ваше мнение подкрепляется тем, что несколько очень мелких шажков в этом направлении уже сделано.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:14

  чик написав:
  Economist написав:Та й курс в банках і обмінках ринковий.

ну тода самое время отпускать, а это побоку:
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 6.66;
Продал – 478,51

В этой связи у меня второй вопрос: до каких уровней нужно отпустить курс чтобы исчезло это "побоку"??

Хотелось бы увидеть где-нибудь статистику объёмов межбанка,
а не только суммы интервенций НБУ//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:33

asti
это не ко мне, так глыбоко не шарю. крайний раз покупал баксы па 30, продавал па 38. теперь сдаю евро - лишней гривны нема...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Хотелось бы увидеть где-нибудь статистику объёмов межбанка,
а не только суммы интервенций НБУ//))

Объемы межбанка вместе с объемами клиентских заявок.
Там есть ссылки на файлы с цифровой информацией.

На всякий случай, еще и ссылка на объемы операций физлиц

Все это и много еще интересного доступно с общей страницы основных показателей
Сибарит
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