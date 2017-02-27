також вважаю що під лібералізацією мається на увазі послаблення гайок для бізнесу та інвесторів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 лип, 2023 17:29
Додано: Вів 11 лип, 2023 18:07
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................11.07.2023........12.07.2023
дата розрахунку...............10.07.2023.........11.07.2023
Євро..................................40,0627..............40,167...+0.26%
Долар США.......................36,5686..............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0984 (вчера 1.0955)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.83 (вчера 102.42).
Начавшееся накануне падение продолжилось, в результате чего доллар утром достиг двухмесячного минимума. Потом совсем чуть-чуть отскочил.
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За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 07/11/23, до державного бюджету
залучено 13 660 374 160,44 грн.
Из них:
- до 01.05.2024 - 294 дн. - 18,00% - 8 733 700 000,00 грн;
- до 02.10.2024 - 448 дн. - 18,29% - 136 241 380,00 грн;
- до 15.01.2025 - 553 дн. - 19,09% - 1 093 261 759,75 грн;
- до 18.02.2026 - 952 дн. - 19,75% - 3 697 171 020,69 грн - резервные.
Учитывая отсутствие предложения валютных бумаг, результат выглядит очень неплохо.
Как и в прошлый раз, все выпуски были лимитированы. На этот раз лимит сработал - по самому короткому выпуску заявки лимит превысили. Т.к. доходность по всем заявкам была одинаковой, чуть ниже номинала, все заявки были удовлетворены, но не все в полном объеме. Бумаги это бескупонные, поэтому привлеченная сумма оказалась меньше номинального лимита.
Второе почетное место традиционно заняли самые длинные облигации, которые дозволено учитывать в резервах. Ставка номинальная, выбрана большая часть лимита.
По средним выпускам объемы меньше, но там были признаки торга, часть заявок была отсечена.
В качестве традиционного вывода отмечу, что результаты размещения явно указывают на то, что привлекли столько, сколько хотели. Недостатка спроса не наблюдалось.
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Ваше мнение подкрепляется тем, что несколько очень мелких шажков в этом направлении уже сделано.
Додано: Вів 11 лип, 2023 18:14
В этой связи у меня второй вопрос: до каких уровней нужно отпустить курс чтобы исчезло это "побоку"??
Хотелось бы увидеть где-нибудь статистику объёмов межбанка,
а не только суммы интервенций НБУ//))
Додано: Вів 11 лип, 2023 21:33
asti
это не ко мне, так глыбоко не шарю. крайний раз покупал баксы па 30, продавал па 38. теперь сдаю евро - лишней гривны нема...
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Там есть ссылки на файлы с цифровой информацией.
На всякий случай, еще и ссылка на
Все это и много еще интересного доступно с
Додано: Вів 11 лип, 2023 23:51
на что обратил внимание. сенс продает старые облиги
- до 01.05.2024 - 17,99% (выпуск 20.06.2023)
- до 02.10.2024 - 18,75% (выпуск 22.10.2014)
- до 15.01.2025 - 20,05% (выпуск 18.01.2023)
- до 18.02.2026 - 20,25% (выпуск 22.02.2023)
только самые короткие бумаги с той же доходностью что новые что на вторичке.
Додано: Сер 12 лип, 2023 07:36
Додано: Сер 12 лип, 2023 08:11
Это они так декларируют (доходность в процентах)! Если посчитаете на калькуляторе , то удивитесь ! Например, до 18.02.2026 имеют доходность 18,1 % годовых!
Додано: Сер 12 лип, 2023 08:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Процентна ставка купона 19,75% з виплатою щопівроку. Тому ділити ввесь майбутній прибуток на ввесь термін некоректно. Якщо порівнювати з з депозитом із щомісячною виплатою, то 20,25% чистими ніяк не виходить, але ж і депо не мають таких ставок.
Додано: Сер 12 лип, 2023 09:04
а я про який навіс йде мова. валюта на руках у населення вже роками. а де ви бачили валюту на рахунках експортерів??? валюта є лише в ЗВР - там трошки є.
що є, так це навіс гривні на рахунках, який колись почне впливати.
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