Додано: Вів 11 лип, 2023 18:07

mephala написав: також вважаю що під лібералізацією мається на увазі послаблення гайок для бізнесу та інвесторів. також вважаю що під лібералізацією мається на увазі послаблення гайок для бізнесу та інвесторів.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................11.07.2023........12.07.2023дата розрахунку...............10.07.2023.........11.07.2023Євро..................................40,0627.................+0.26%Долар США.......................36,5686..............36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0955)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 102.42).Начавшееся накануне падение продолжилось, в результате чего доллар утром достиг двухмесячного минимума. Потом совсем чуть-чуть отскочил........................................За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 07/11/23, до державного бюджетузалученогрн.Из них:- до 01.05.2024 - 294 дн. - 18,00% - 8 733 700 000,00 грн;- до 02.10.2024 - 448 дн. - 18,29% - 136 241 380,00 грн;- до 15.01.2025 - 553 дн. - 19,09% - 1 093 261 759,75 грн;- до 18.02.2026 - 952 дн. - 19,75% - 3 697 171 020,69 грн - резервные.Учитывая отсутствие предложения валютных бумаг, результат выглядит очень неплохо.Как и в прошлый раз, все выпуски были лимитированы. На этот раз лимит сработал - по самому короткому выпуску заявки лимит превысили. Т.к. доходность по всем заявкам была одинаковой, чуть ниже номинала, все заявки были удовлетворены, но не все в полном объеме. Бумаги это бескупонные, поэтому привлеченная сумма оказалась меньше номинального лимита.Второе почетное место традиционно заняли самые длинные облигации, которые дозволено учитывать в резервах. Ставка номинальная, выбрана большая часть лимита.По средним выпускам объемы меньше, но там были признаки торга, часть заявок была отсечена.В качестве традиционного вывода отмечу, что результаты размещения явно указывают на то, что привлекли столько, сколько хотели. Недостатка спроса не наблюдалось........................................Ваше мнение подкрепляется тем, что несколько очень мелких шажков в этом направлении уже сделано.