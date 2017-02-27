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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10632106331063410635

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 71
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
14%
10
37,00-37,50
41%
29
37,50-38,00
24%
17
38,00-38,50
8%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:39

  Shaman написав:
  Economist написав:
  чик написав:ну тода самое время отпускать, а это побоку:


А який розмір навіси з валюти на рахунках експортерів та руках громадян? Вона все ж колись піде на ринок.

а я про який навіс йде мова. валюта на руках у населення вже роками. а де ви бачили валюту на рахунках експортерів??? валюта є лише в ЗВР - там трошки є.

що є, так це навіс гривні на рахунках, який колись почне впливати.

Economist мабуть мав на увазі обсяг валюти яка осідала на рахунках офшорів у наших експортерів. Як завжди в Україну заводили рівно стільки скільки було потрібно для діяльності.
І якщо чесно, цей "навіс" практично ніколи не був "навісом". Хіба що може в 19 році.

До речі. Валютні послаблення збоку НБУ - це якраз для того, щоб стимулювати наших експортерів (вони ж і інвестори) частково повертати цю валюту в країну. Бо коли система працює як ніпель, нікому не цікаво це робити.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:43

  Ой+ написав:
  SAndriy1 написав:Например, до 18.02.2026 имеют доходность 18,1 % годовых!

Процентна ставка купона 19,75% з виплатою щопівроку. Тому ділити ввесь майбутній прибуток на ввесь термін некоректно. Якщо порівнювати з з депозитом із щомісячною виплатою, то 20,25% чистими ніяк не виходить, але ж і депо не мають таких ставок.

Ви порахували перш, ніж писати це? Ціна цих облігацій на зараз , щоб придбати в Сенсі, 1084,83 гривні та залишається до погашення 31 місяць. Порахуйте!
А питання виникло у звязку з тим , що розміщення має ставку виплати 19,75%, а Сенс заманює ставкою більше 20%!
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:49

  sailed написав:Колеги, підкажіть яка наразі ситуація з готівковим доларом? Чи приймають 2006 рік без проблем?



здал в ощад багато шлаку який даже зелена тумба не їла, але машинка пропускала.
одна з купюр після невдалої спроби вивести написи доместосом... деякі світилися як звичайний папір, з плямами.
зараз дуже влучний час позбутися поганих купюр.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  SAndriy1 написав:Ви порахували перш, ніж писати це? Ціна цих облігацій на зараз , щоб придбати в Сенсі, 1084,83 гривні та залишається до погашення 31 місяць. Порахуйте!
А питання виникло у звязку з тим , що розміщення має ставку виплати 19,75%, а Сенс заманює ставкою більше 20%!

Маю від вчора цей випуск. До першої виплати 23.08.23 взагалі виходить 11,3%, але тоді виплата перекриває переплату і далі на кожну 1000 таки буде 9,875% щопівроку, або 19,5% річних. А сенс рахує якось з гіпотетичним реінвестуванням отриманих %. Ось і є різнобій.
До речі в приваті цей випуск ще на 5 грн дорожче за 1 шт і ще комісій всяких прилаштовано.
Ой+
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