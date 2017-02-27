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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 09:39
Economist
Shaman написав: Economist написав: чик написав:
ну тода самое время отпускать, а это побоку:
А який розмір навіси з валюти на рахунках експортерів та руках громадян? Вона все ж колись піде на ринок.
а я про який навіс йде мова. валюта на руках у населення вже роками. а де ви бачили валюту на рахунках експортерів??? валюта є лише в ЗВР - там трошки є.
що є, так це навіс гривні на рахунках, який колись почне впливати.
мабуть мав на увазі обсяг валюти яка осідала на рахунках офшорів у наших експортерів. Як завжди в Україну заводили рівно стільки скільки було потрібно для діяльності.
І якщо чесно, цей "навіс" практично ніколи не був "навісом". Хіба що може в 19 році.
До речі. Валютні послаблення збоку НБУ - це якраз для того, щоб стимулювати наших експортерів (вони ж і інвестори) частково повертати цю валюту в країну. Бо коли система працює як ніпель, нікому не цікаво це робити.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 09:43
Ой+ написав: SAndriy1 написав:
Например, до 18.02.2026 имеют доходность 18,1 % годовых!
Процентна ставка купона 19,75% з виплатою щопівроку. Тому ділити ввесь майбутній прибуток на ввесь термін некоректно. Якщо порівнювати з з депозитом із щомісячною виплатою, то 20,25% чистими ніяк не виходить, але ж і депо не мають таких ставок.
Ви порахували перш, ніж писати це? Ціна цих облігацій на зараз , щоб придбати в Сенсі, 1084,83 гривні та залишається до погашення 31 місяць. Порахуйте!
А питання виникло у звязку з тим , що розміщення має ставку виплати 19,75%, а Сенс заманює ставкою більше 20%!
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SAndriy1
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Додано: Сер 12 лип, 2023 09:49
sailed написав:
Колеги, підкажіть яка наразі ситуація з готівковим доларом? Чи приймають 2006 рік без проблем?
здал в ощад багато шлаку який даже зелена тумба не їла, але машинка пропускала.
одна з купюр після невдалої спроби вивести написи доместосом... деякі світилися як звичайний папір, з плямами.
зараз дуже влучний час позбутися поганих купюр.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 11:01
SAndriy1 написав:
Ви порахували перш, ніж писати це? Ціна цих облігацій на зараз , щоб придбати в Сенсі, 1084,83 гривні та залишається до погашення 31 місяць. Порахуйте!
А питання виникло у звязку з тим , що розміщення має ставку виплати 19,75%, а Сенс заманює ставкою більше 20%!
Маю від вчора цей випуск. До першої виплати 23.08.23 взагалі виходить 11,3%, але тоді виплата перекриває переплату і далі на кожну 1000 таки буде 9,875% щопівроку, або 19,5% річних. А сенс рахує якось з гіпотетичним реінвестуванням отриманих %. Ось і є різнобій.
До речі в приваті цей випуск ще на 5 грн дорожче за 1 шт і ще комісій всяких прилаштовано.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 11:20
Slon_Nosov написав:
здал в ощад багато шлаку який даже зелена тумба не їла, але машинка пропускала.
Через касу?
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Додано: Сер 12 лип, 2023 12:53
Ой+ написав: SAndriy1 написав:
Ви порахували перш, ніж писати це? Ціна цих облігацій на зараз , щоб придбати в Сенсі, 1084,83 гривні та залишається до погашення 31 місяць. Порахуйте!
А питання виникло у звязку з тим , що розміщення має ставку виплати 19,75%, а Сенс заманює ставкою більше 20%!
Маю від вчора цей випуск. До першої виплати 23.08.23 взагалі виходить 11,3%, але тоді виплата перекриває переплату і далі на кожну 1000 таки буде 9,875% щопівроку, або 19,5% річних. А сенс рахує якось з гіпотетичним реінвестуванням отриманих %. Ось і є різнобій.
До речі в приваті цей випуск ще на 5 грн дорожче за 1 шт і ще комісій всяких прилаштовано.
ICU на сьогодні дає найліпші умови та асортимент по ОВДП
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SAndriy1
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