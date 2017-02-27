SAndriy1 написав:Ви порахували перш, ніж писати це? Ціна цих облігацій на зараз , щоб придбати в Сенсі, 1084,83 гривні та залишається до погашення 31 місяць. Порахуйте! А питання виникло у звязку з тим , що розміщення має ставку виплати 19,75%, а Сенс заманює ставкою більше 20%!
Маю від вчора цей випуск. До першої виплати 23.08.23 взагалі виходить 11,3%, але тоді виплата перекриває переплату і далі на кожну 1000 таки буде 9,875% щопівроку, або 19,5% річних. А сенс рахує якось з гіпотетичним реінвестуванням отриманих %. Ось і є різнобій. До речі в приваті цей випуск ще на 5 грн дорожче за 1 шт і ще комісій всяких прилаштовано.
SAndriy1 написав:Ви порахували перш, ніж писати це? Ціна цих облігацій на зараз , щоб придбати в Сенсі, 1084,83 гривні та залишається до погашення 31 місяць. Порахуйте! А питання виникло у звязку з тим , що розміщення має ставку виплати 19,75%, а Сенс заманює ставкою більше 20%!
Маю від вчора цей випуск. До першої виплати 23.08.23 взагалі виходить 11,3%, але тоді виплата перекриває переплату і далі на кожну 1000 таки буде 9,875% щопівроку, або 19,5% річних. А сенс рахує якось з гіпотетичним реінвестуванням отриманих %. Ось і є різнобій. До речі в приваті цей випуск ще на 5 грн дорожче за 1 шт і ще комісій всяких прилаштовано.
ICU на сьогодні дає найліпші умови та асортимент по ОВДП
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............12.07.2023.........13.07.2023 дата розрахунку..............11.07.2023..........12.07.2023 Євро.................................40,167.................40,2803...+0.28% Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1015 (вчера 1.0984)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.53 (вчера 101.83). Утром доллар снова обновил двухмесячный минимум, однако снижение существенно замедлилось. Сегодня, пожалуй, можно говорить о стабильности.
На нашем валютном рынке неделя началась весьма позитивно. В первые 2 дня объемы интервенций стали значительно скромнее. В понедельник баланс клиентских заявок был положительным, а традиционно положительный по понедельникам баланс операций физлиц достиг рекордного значения в этом году.