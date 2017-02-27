RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10627106281062910630

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 74
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
14%
10
37,00-37,50
43%
32
37,50-38,00
23%
17
38,00-38,50
8%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  SAndriy1 написав:Ви порахували перш, ніж писати це? Ціна цих облігацій на зараз , щоб придбати в Сенсі, 1084,83 гривні та залишається до погашення 31 місяць. Порахуйте!
А питання виникло у звязку з тим , що розміщення має ставку виплати 19,75%, а Сенс заманює ставкою більше 20%!

Маю від вчора цей випуск. До першої виплати 23.08.23 взагалі виходить 11,3%, але тоді виплата перекриває переплату і далі на кожну 1000 таки буде 9,875% щопівроку, або 19,5% річних. А сенс рахує якось з гіпотетичним реінвестуванням отриманих %. Ось і є різнобій.
До речі в приваті цей випуск ще на 5 грн дорожче за 1 шт і ще комісій всяких прилаштовано.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 19.04.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Slon_Nosov написав:здал в ощад багато шлаку який даже зелена тумба не їла, але машинка пропускала.


Через касу?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8934
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:53

  Ой+ написав:
  SAndriy1 написав:Ви порахували перш, ніж писати це? Ціна цих облігацій на зараз , щоб придбати в Сенсі, 1084,83 гривні та залишається до погашення 31 місяць. Порахуйте!
А питання виникло у звязку з тим , що розміщення має ставку виплати 19,75%, а Сенс заманює ставкою більше 20%!

Маю від вчора цей випуск. До першої виплати 23.08.23 взагалі виходить 11,3%, але тоді виплата перекриває переплату і далі на кожну 1000 таки буде 9,875% щопівроку, або 19,5% річних. А сенс рахує якось з гіпотетичним реінвестуванням отриманих %. Ось і є різнобій.
До речі в приваті цей випуск ще на 5 грн дорожче за 1 шт і ще комісій всяких прилаштовано.

ICU на сьогодні дає найліпші умови та асортимент по ОВДП
SAndriy1
 
Повідомлень: 598
З нами з: 17.01.15
Подякував: 117 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:46

  Investor_K написав:
  Slon_Nosov написав:здал в ощад багато шлаку який даже зелена тумба не їла, але машинка пропускала.


Через касу?


так. зараз забирають і з печатками і плісневою, тільки від рваних можуть відмовитись...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2308
З нами з: 13.07.09
Подякував: 975 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:21

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............12.07.2023.........13.07.2023
дата розрахунку..............11.07.2023..........12.07.2023
Євро.................................40,167.................40,2803...+0.28%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1015 (вчера 1.0984)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.53 (вчера 101.83).
Утром доллар снова обновил двухмесячный минимум, однако снижение существенно замедлилось. Сегодня, пожалуй, можно говорить о стабильности.

На нашем валютном рынке неделя началась весьма позитивно. В первые 2 дня объемы интервенций стали значительно скромнее. В понедельник баланс клиентских заявок был положительным, а традиционно положительный по понедельникам баланс операций физлиц достиг рекордного значения в этом году.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7013
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5939 раз.
Подякували: 19294 раз.
 
Профіль
97
52
33
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:42

Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін

Які є стратегії для інвестування в облігації
Послухати можна тут:
🔊Apple Podcasts
🔊 Spotify
🔊 GooglePodcasts

Що таке опціони й навіщо вони потрібні
Послухати можна ось тут:
Apple Podcasts
Spotify
GooglePodcasts

Опціони - основні стратегії інвестування
Послухати можна тут:
🔊Apple Podcasts
🔊 Spotify
🔊 GooglePodcasts
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3669
З нами з: 14.09.13
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:59

  SAndriy1 написав:
  mephala написав:
  Сибарит написав:Из них:
- до 01.05.2024 - 294 дн. - 18,00% - 8 733 700 000,00 грн;
- до 02.10.2024 - 448 дн. - 18,29% - 136 241 380,00 грн;
- до 15.01.2025 - 553 дн. - 19,09% - 1 093 261 759,75 грн;
- до 18.02.2026 - 952 дн. - 19,75% - 3 697 171 020,69 грн - резервные.


на что обратил внимание. сенс продает старые облиги
- до 01.05.2024 - 17,99% (выпуск 20.06.2023)
- до 02.10.2024 - 18,75% (выпуск 22.10.2014)
- до 15.01.2025 - 20,05% (выпуск 18.01.2023)
- до 18.02.2026 - 20,25% (выпуск 22.02.2023)

только самые короткие бумаги с той же доходностью что новые что на вторичке.

Это они так декларируют (доходность в процентах)! Если посчитаете на калькуляторе , то удивитесь ! Например, до 18.02.2026 имеют доходность 18,1 % годовых!


дело в том что в купонных облигах нужно считать с учетом реинвестирования выплат.
те облиги где нет купонных выплат там канеш проще процент считается.
если взять те облиги что продает сенс 18-02-2026 и реинвестировать купоны под 12% чистыми то где то так и выходит. если пристроить купонные выплаты под больший процент то даже лучше выйдет - например если пристроить купонные выплаты под 18% чистыми то ваще выходит 22,5 доходность облиг
без реинвестирования на всех этих облигах кстати получается 18,1%
mephala
 
Повідомлень: 8466
З нами з: 07.04.14
Подякував: 285 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:49

  mephala написав:
  mephala написав:
  Сибарит написав:Из них:
- до 01.05.2024 - 294 дн. - 18,00% - 8 733 700 000,00 грн;
- до 02.10.2024 - 448 дн. - 18,29% - 136 241 380,00 грн;
- до 15.01.2025 - 553 дн. - 19,09% - 1 093 261 759,75 грн;
- до 18.02.2026 - 952 дн. - 19,75% - 3 697 171 020,69 грн - резервные.


на что обратил внимание. сенс продает старые облиги
- до 01.05.2024 - 17,99% (выпуск 20.06.2023)
- до 02.10.2024 - 18,75% (выпуск 22.10.2014)
- до 15.01.2025 - 20,05% (выпуск 18.01.2023)
- до 18.02.2026 - 20,25% (выпуск 22.02.2023)

только самые короткие бумаги с той же доходностью что новые что на вторичке.

дело в том что в купонных облигах нужно считать с учетом реинвестирования выплат.
те облиги где нет купонных выплат там канеш проще процент считается.
если взять те облиги что продает сенс 18-02-2026 и реинвестировать купоны под 12% чистыми то где то так и выходит. если пристроить купонные выплаты под больший процент то даже лучше выйдет - например если пристроить купонные выплаты под 18% чистыми то ваще выходит 22,5 доходность облиг
без реинвестирования на всех этих облигах кстати получается 18,1%

Согласен! Нужно банкам предложить и проценты по депозитам так же считать - 25% годовых! А реально 20, но мы ж можем ежемесячно получаемые проценты реинвестировать!!! :mrgreen: И Минфин при первичных размещениях тоже пусть не стесняется! :D
SAndriy1
 
Повідомлень: 598
З нами з: 17.01.15
Подякував: 117 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:57

  SAndriy1 написав:Согласен! Нужно банкам предложить и проценты по депозитам так же считать - 25% годовых! А реально 20, но мы ж можем ежемесячно получаемые проценты реинвестировать!!! :mrgreen: И Минфин при первичных размещениях тоже пусть не стесняется! :D


такое уже есть в банках. просто видать вы не обращали внимание.
есть депозиты с капитализацией ежемесячных процентов.
разница только в том, что когда банк капитализирует выплаты они идут по тем же процентам что и основное тело депо. в купонных выплатах уже только от вас зависит как вы их реинвестируете. откуда банк берет процент для реинвестирования купонов когда считает итоговую доходность - то уже вопрос к сенсу.
mephala
 
Повідомлень: 8466
З нами з: 07.04.14
Подякував: 285 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:12

  Slon_Nosov написав:
  Investor_K написав:
  Slon_Nosov написав:здал в ощад багато шлаку який даже зелена тумба не їла, але машинка пропускала.


Через касу?


так. зараз забирають і з печатками і плісневою, тільки від рваних можуть відмовитись...

Що вже такий жор пішов на готівковий бакс, що навіть ощад пилесосить?
remark
 
Повідомлень: 967
З нами з: 25.12.15
Подякував: 168 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10627106281062910630
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3293, 3294, 3295
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32946 36268614
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 11:13
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 184, 185, 186
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1856 12938020
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 12:31
V2
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22904342
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.