SAndriy1 написав:Ви порахували перш, ніж писати це? Ціна цих облігацій на зараз , щоб придбати в Сенсі, 1084,83 гривні та залишається до погашення 31 місяць. Порахуйте! А питання виникло у звязку з тим , що розміщення має ставку виплати 19,75%, а Сенс заманює ставкою більше 20%!
Маю від вчора цей випуск. До першої виплати 23.08.23 взагалі виходить 11,3%, але тоді виплата перекриває переплату і далі на кожну 1000 таки буде 9,875% щопівроку, або 19,5% річних. А сенс рахує якось з гіпотетичним реінвестуванням отриманих %. Ось і є різнобій. До речі в приваті цей випуск ще на 5 грн дорожче за 1 шт і ще комісій всяких прилаштовано.
SAndriy1 написав:Ви порахували перш, ніж писати це? Ціна цих облігацій на зараз , щоб придбати в Сенсі, 1084,83 гривні та залишається до погашення 31 місяць. Порахуйте! А питання виникло у звязку з тим , що розміщення має ставку виплати 19,75%, а Сенс заманює ставкою більше 20%!
Маю від вчора цей випуск. До першої виплати 23.08.23 взагалі виходить 11,3%, але тоді виплата перекриває переплату і далі на кожну 1000 таки буде 9,875% щопівроку, або 19,5% річних. А сенс рахує якось з гіпотетичним реінвестуванням отриманих %. Ось і є різнобій. До речі в приваті цей випуск ще на 5 грн дорожче за 1 шт і ще комісій всяких прилаштовано.
ICU на сьогодні дає найліпші умови та асортимент по ОВДП
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............12.07.2023.........13.07.2023 дата розрахунку..............11.07.2023..........12.07.2023 Євро.................................40,167.................40,2803...+0.28% Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1015 (вчера 1.0984)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.53 (вчера 101.83). Утром доллар снова обновил двухмесячный минимум, однако снижение существенно замедлилось. Сегодня, пожалуй, можно говорить о стабильности.
На нашем валютном рынке неделя началась весьма позитивно. В первые 2 дня объемы интервенций стали значительно скромнее. В понедельник баланс клиентских заявок был положительным, а традиционно положительный по понедельникам баланс операций физлиц достиг рекордного значения в этом году.
на что обратил внимание. сенс продает старые облиги - до 01.05.2024 - 17,99% (выпуск 20.06.2023) - до 02.10.2024 - 18,75% (выпуск 22.10.2014) - до 15.01.2025 - 20,05% (выпуск 18.01.2023) - до 18.02.2026 - 20,25% (выпуск 22.02.2023)
только самые короткие бумаги с той же доходностью что новые что на вторичке.
Это они так декларируют (доходность в процентах)! Если посчитаете на калькуляторе , то удивитесь ! Например, до 18.02.2026 имеют доходность 18,1 % годовых!
дело в том что в купонных облигах нужно считать с учетом реинвестирования выплат. те облиги где нет купонных выплат там канеш проще процент считается. если взять те облиги что продает сенс 18-02-2026 и реинвестировать купоны под 12% чистыми то где то так и выходит. если пристроить купонные выплаты под больший процент то даже лучше выйдет - например если пристроить купонные выплаты под 18% чистыми то ваще выходит 22,5 доходность облиг без реинвестирования на всех этих облигах кстати получается 18,1%
на что обратил внимание. сенс продает старые облиги - до 01.05.2024 - 17,99% (выпуск 20.06.2023) - до 02.10.2024 - 18,75% (выпуск 22.10.2014) - до 15.01.2025 - 20,05% (выпуск 18.01.2023) - до 18.02.2026 - 20,25% (выпуск 22.02.2023)
только самые короткие бумаги с той же доходностью что новые что на вторичке.
дело в том что в купонных облигах нужно считать с учетом реинвестирования выплат. те облиги где нет купонных выплат там канеш проще процент считается. если взять те облиги что продает сенс 18-02-2026 и реинвестировать купоны под 12% чистыми то где то так и выходит. если пристроить купонные выплаты под больший процент то даже лучше выйдет - например если пристроить купонные выплаты под 18% чистыми то ваще выходит 22,5 доходность облиг без реинвестирования на всех этих облигах кстати получается 18,1%
Согласен! Нужно банкам предложить и проценты по депозитам так же считать - 25% годовых! А реально 20, но мы ж можем ежемесячно получаемые проценты реинвестировать!!! И Минфин при первичных размещениях тоже пусть не стесняется!
SAndriy1 написав:Согласен! Нужно банкам предложить и проценты по депозитам так же считать - 25% годовых! А реально 20, но мы ж можем ежемесячно получаемые проценты реинвестировать!!! И Минфин при первичных размещениях тоже пусть не стесняется!
такое уже есть в банках. просто видать вы не обращали внимание. есть депозиты с капитализацией ежемесячных процентов. разница только в том, что когда банк капитализирует выплаты они идут по тем же процентам что и основное тело депо. в купонных выплатах уже только от вас зависит как вы их реинвестируете. откуда банк берет процент для реинвестирования купонов когда считает итоговую доходность - то уже вопрос к сенсу.