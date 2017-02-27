А купюры 50 от 2013 норм? Уже пару раз предлагали, когда спрашивал новые 100.
Единственное, обязательно подсунут купюру со штампиком или потертую.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лип, 2023 20:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А купюры 50 от 2013 норм? Уже пару раз предлагали, когда спрашивал новые 100.
Единственное, обязательно подсунут купюру со штампиком или потертую.
Додано: Сер 12 лип, 2023 21:30
Ставки на різке уповільнення інфляції в США призвели до того, що в середу трейдери обвалили долар до 2-місячного мінімуму, а вартість запозичень на ринку облігацій знизилася третій день поспіль.
Про це пише Reuters.
Економісти, опитані Reuters, очікують, що інфляція споживчих цін в США в червні сповільниться до 3,1% з 4% в травні, чого може бути достатньо, щоб переконати ФРС припинити агресивне підвищення ставок - якщо не в цьому місяці, то, принаймні, найближчим часом.
"Основні фондові ринки Європи відкрилися ростом на 0,7%, знову на чолі з високотехнологічним сектором, а основний світовий індекс MSCI, що охоплює 47 країн, виріс на цілих 20% з мінімумів, досягнутих у жовтні через підвищення ставок.
Валютний ринок також рухався. Мінімум долара означав, що він досягнув найдовшого відрізку втрат з березня. Єна знову піднялася вище 140, а фунт стерлінгів досяг 15-місячного максимуму, оскільки Банк Англії заявив, що Британія справляється з підвищенням процентних ставок", - пише агентство.
Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що базова ставка інфляції в США знизилася вже третій місяць до 5% з 5,3%, хоча це більш ніж удвічі перевищує цільовий показник ФРС у 2%.
Ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів цього місяця в 92%, але залишаються сумніви щодо подальших підвищень.
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