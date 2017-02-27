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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10628106291063010631

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 75
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
13%
10
37,00-37,50
44%
33
37,50-38,00
23%
17
38,00-38,50
8%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А купюры 50 от 2013 норм? Уже пару раз предлагали, когда спрашивал новые 100.
Единственное, обязательно подсунут купюру со штампиком или потертую.
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:30

Ставки на різке уповільнення інфляції в США призвели до того, що в середу трейдери обвалили долар до 2-місячного мінімуму, а вартість запозичень на ринку облігацій знизилася третій день поспіль.

Про це пише Reuters.

Економісти, опитані Reuters, очікують, що інфляція споживчих цін в США в червні сповільниться до 3,1% з 4% в травні, чого може бути достатньо, щоб переконати ФРС припинити агресивне підвищення ставок - якщо не в цьому місяці, то, принаймні, найближчим часом.

"Основні фондові ринки Європи відкрилися ростом на 0,7%, знову на чолі з високотехнологічним сектором, а основний світовий індекс MSCI, що охоплює 47 країн, виріс на цілих 20% з мінімумів, досягнутих у жовтні через підвищення ставок.

Валютний ринок також рухався. Мінімум долара означав, що він досягнув найдовшого відрізку втрат з березня. Єна знову піднялася вище 140, а фунт стерлінгів досяг 15-місячного максимуму, оскільки Банк Англії заявив, що Британія справляється з підвищенням процентних ставок", - пише агентство.

Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що базова ставка інфляції в США знизилася вже третій місяць до 5% з 5,3%, хоча це більш ніж удвічі перевищує цільовий показник ФРС у 2%.

Ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів цього місяця в 92%, але залишаються сумніви щодо подальших підвищень.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 22:16

  remark написав:Що вже такий жор пішов на готівковий бакс, що навіть ощад пилесосить?

То может где-то в локальном месте так. Плюс курс в Ощаде всегда заниженный. Может просто валютный лимит надо им добрать, вот и принимают всё подряд.

Сегодня пробежался по обменкам и банкам - везде полный штиль. Обменки уже и от синих морду воротят: от 1000 еще кое-как принимают по нормальному курсу, а розницу на фиг посылают "нет гривны". С белыми вообще труба дело! Уже и банки не хотят брать, причем любые купюры, хоть 2006. Как увидят купюру в момент доставания из кошеля, сразу "ой, а у нас оказывается гривны закончились". Приходится хитрить, сначала узнавать наличие "самой красивой", и только потом предъявлять валюту. Короче нажрались баксом по самую крышу.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Щось вище сказане нагадує мені літо 2008 року. Тоді від бакса теж морду відвертали. Навіть НБУ офіційний знизив.... Але всі пам'ятають чим це закінчилось восени.... А вона і в нас вже не загорами....
ihorsic
 
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