Додано: Сер 12 лип, 2023 22:16

remark написав: Що вже такий жор пішов на готівковий бакс, що навіть ощад пилесосить? Що вже такий жор пішов на готівковий бакс, що навіть ощад пилесосить?

То может где-то в локальном месте так. Плюс курс в Ощаде всегда заниженный. Может просто валютный лимит надо им добрать, вот и принимают всё подряд.Сегодня пробежался по обменкам и банкам - везде полный штиль. Обменки уже и от синих морду воротят: от 1000 еще кое-как принимают по нормальному курсу, а розницу на фиг посылают "нет гривны". С белыми вообще труба дело! Уже и банки не хотят брать, причем любые купюры, хоть 2006. Как увидят купюру в момент доставания из кошеля, сразу "ой, а у нас оказывается гривны закончились". Приходится хитрить, сначала узнавать наличие "самой красивой", и только потом предъявлять валюту. Короче нажрались баксом по самую крышу.