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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10627106281062910630

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 75
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
13%
10
37,00-37,50
44%
33
37,50-38,00
23%
17
38,00-38,50
8%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
3
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:59

  SAndriy1 написав:
  mephala написав:
  Сибарит написав:Из них:
- до 01.05.2024 - 294 дн. - 18,00% - 8 733 700 000,00 грн;
- до 02.10.2024 - 448 дн. - 18,29% - 136 241 380,00 грн;
- до 15.01.2025 - 553 дн. - 19,09% - 1 093 261 759,75 грн;
- до 18.02.2026 - 952 дн. - 19,75% - 3 697 171 020,69 грн - резервные.


на что обратил внимание. сенс продает старые облиги
- до 01.05.2024 - 17,99% (выпуск 20.06.2023)
- до 02.10.2024 - 18,75% (выпуск 22.10.2014)
- до 15.01.2025 - 20,05% (выпуск 18.01.2023)
- до 18.02.2026 - 20,25% (выпуск 22.02.2023)

только самые короткие бумаги с той же доходностью что новые что на вторичке.

Это они так декларируют (доходность в процентах)! Если посчитаете на калькуляторе , то удивитесь ! Например, до 18.02.2026 имеют доходность 18,1 % годовых!


дело в том что в купонных облигах нужно считать с учетом реинвестирования выплат.
те облиги где нет купонных выплат там канеш проще процент считается.
если взять те облиги что продает сенс 18-02-2026 и реинвестировать купоны под 12% чистыми то где то так и выходит. если пристроить купонные выплаты под больший процент то даже лучше выйдет - например если пристроить купонные выплаты под 18% чистыми то ваще выходит 22,5 доходность облиг
без реинвестирования на всех этих облигах кстати получается 18,1%
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:49

  mephala написав:
  mephala написав:
  Сибарит написав:Из них:
- до 01.05.2024 - 294 дн. - 18,00% - 8 733 700 000,00 грн;
- до 02.10.2024 - 448 дн. - 18,29% - 136 241 380,00 грн;
- до 15.01.2025 - 553 дн. - 19,09% - 1 093 261 759,75 грн;
- до 18.02.2026 - 952 дн. - 19,75% - 3 697 171 020,69 грн - резервные.


на что обратил внимание. сенс продает старые облиги
- до 01.05.2024 - 17,99% (выпуск 20.06.2023)
- до 02.10.2024 - 18,75% (выпуск 22.10.2014)
- до 15.01.2025 - 20,05% (выпуск 18.01.2023)
- до 18.02.2026 - 20,25% (выпуск 22.02.2023)

только самые короткие бумаги с той же доходностью что новые что на вторичке.

дело в том что в купонных облигах нужно считать с учетом реинвестирования выплат.
те облиги где нет купонных выплат там канеш проще процент считается.
если взять те облиги что продает сенс 18-02-2026 и реинвестировать купоны под 12% чистыми то где то так и выходит. если пристроить купонные выплаты под больший процент то даже лучше выйдет - например если пристроить купонные выплаты под 18% чистыми то ваще выходит 22,5 доходность облиг
без реинвестирования на всех этих облигах кстати получается 18,1%

Согласен! Нужно банкам предложить и проценты по депозитам так же считать - 25% годовых! А реально 20, но мы ж можем ежемесячно получаемые проценты реинвестировать!!! :mrgreen: И Минфин при первичных размещениях тоже пусть не стесняется! :D
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:57

  SAndriy1 написав:Согласен! Нужно банкам предложить и проценты по депозитам так же считать - 25% годовых! А реально 20, но мы ж можем ежемесячно получаемые проценты реинвестировать!!! :mrgreen: И Минфин при первичных размещениях тоже пусть не стесняется! :D


такое уже есть в банках. просто видать вы не обращали внимание.
есть депозиты с капитализацией ежемесячных процентов.
разница только в том, что когда банк капитализирует выплаты они идут по тем же процентам что и основное тело депо. в купонных выплатах уже только от вас зависит как вы их реинвестируете. откуда банк берет процент для реинвестирования купонов когда считает итоговую доходность - то уже вопрос к сенсу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:12

  Slon_Nosov написав:
  Investor_K написав:
  Slon_Nosov написав:здал в ощад багато шлаку який даже зелена тумба не їла, але машинка пропускала.


Через касу?


так. зараз забирають і з печатками і плісневою, тільки від рваних можуть відмовитись...

Що вже такий жор пішов на готівковий бакс, що навіть ощад пилесосить?
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А купюры 50 от 2013 норм? Уже пару раз предлагали, когда спрашивал новые 100.
Единственное, обязательно подсунут купюру со штампиком или потертую.
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:30

Ставки на різке уповільнення інфляції в США призвели до того, що в середу трейдери обвалили долар до 2-місячного мінімуму, а вартість запозичень на ринку облігацій знизилася третій день поспіль.

Про це пише Reuters.

Економісти, опитані Reuters, очікують, що інфляція споживчих цін в США в червні сповільниться до 3,1% з 4% в травні, чого може бути достатньо, щоб переконати ФРС припинити агресивне підвищення ставок - якщо не в цьому місяці, то, принаймні, найближчим часом.

"Основні фондові ринки Європи відкрилися ростом на 0,7%, знову на чолі з високотехнологічним сектором, а основний світовий індекс MSCI, що охоплює 47 країн, виріс на цілих 20% з мінімумів, досягнутих у жовтні через підвищення ставок.

Валютний ринок також рухався. Мінімум долара означав, що він досягнув найдовшого відрізку втрат з березня. Єна знову піднялася вище 140, а фунт стерлінгів досяг 15-місячного максимуму, оскільки Банк Англії заявив, що Британія справляється з підвищенням процентних ставок", - пише агентство.

Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що базова ставка інфляції в США знизилася вже третій місяць до 5% з 5,3%, хоча це більш ніж удвічі перевищує цільовий показник ФРС у 2%.

Ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів цього місяця в 92%, але залишаються сумніви щодо подальших підвищень.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 22:16

  remark написав:Що вже такий жор пішов на готівковий бакс, що навіть ощад пилесосить?

То может где-то в локальном месте так. Плюс курс в Ощаде всегда заниженный. Может просто валютный лимит надо им добрать, вот и принимают всё подряд.

Сегодня пробежался по обменкам и банкам - везде полный штиль. Обменки уже и от синих морду воротят: от 1000 еще кое-как принимают по нормальному курсу, а розницу на фиг посылают "нет гривны". С белыми вообще труба дело! Уже и банки не хотят брать, причем любые купюры, хоть 2006. Как увидят купюру в момент доставания из кошеля, сразу "ой, а у нас оказывается гривны закончились". Приходится хитрить, сначала узнавать наличие "самой красивой", и только потом предъявлять валюту. Короче нажрались баксом по самую крышу.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Щось вище сказане нагадує мені літо 2008 року. Тоді від бакса теж морду відвертали. Навіть НБУ офіційний знизив.... Але всі пам'ятають чим це закінчилось восени.... А вона і в нас вже не загорами....
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 00:35

  yuri_m написав:
  remark написав:Що вже такий жор пішов на готівковий бакс, що навіть ощад пилесосить?

То может где-то в локальном месте так. Плюс курс в Ощаде всегда заниженный. Может просто валютный лимит надо им добрать, вот и принимают всё подряд.

Сегодня пробежался по обменкам и банкам - везде полный штиль. Обменки уже и от синих морду воротят: от 1000 еще кое-как принимают по нормальному курсу, а розницу на фиг посылают "нет гривны". С белыми вообще труба дело! Уже и банки не хотят брать, причем любые купюры, хоть 2006. Как увидят купюру в момент доставания из кошеля, сразу "ой, а у нас оказывается гривны закончились". Приходится хитрить, сначала узнавать наличие "самой красивой", и только потом предъявлять валюту. Короче нажрались баксом по самую крышу.

Это где это такое ? в Киеве берут и белые и синие аж бегом везде, а вот на продажу синие найти сложно
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 00:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Якщо кому цікаво, то дуже суттєвий фактор на найближчі 10-15 років - значне прискорення скорочення населення у найбільш-продуктивному віці 25-45 років (так звана робоча сила). Дані не прогноз, а взяті звідси, шляхом зсуву вікової группи.

У період 1992 - 2014 за 22 роки ця група скоротилася лише на 5%
Потім у 2014 відбулися територіальні втрати, тому треба брати 2015-2022 рік - скорочення ще на ~6%.

Отже за 30 років з 1992 по 2022 рік населення у віці 25-45 років скоротилося лише на ~11%.

А тепер увага, навіть якби не було війни, з 2022 по 2037 рік ця группа скоротиться на 29%

Отже за наступні 15 років (навіть якщо ніхто з цієї групи не помре і всі залишаться живими і здоровими, війну не враховуємо) - ця ключова вікова группа скоротиться майже на третину чисто по демографічним розрахункам.

Тобто уявіть офіс або завод, адміністрацію чи де ви працюєте. І приберіть 1/3 працівників. Бо їх фізично через 15 років стане на третину менше.

Я вважаю, що окрім війни нас чекає величезна соціально-робітнича криза якої не було за всі роки незалежності. За 15 років третина працівників заводів, фабрик, офісів, агрохолдингів, айтішніків, депутатів, прорукорів, поліціянів, суддів зменшиться на третину, хоча останніх сумнівно. Величезну купу посад держслужбовців мають скорочувати на третину.

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