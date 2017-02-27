на что обратил внимание. сенс продает старые облиги - до 01.05.2024 - 17,99% (выпуск 20.06.2023) - до 02.10.2024 - 18,75% (выпуск 22.10.2014) - до 15.01.2025 - 20,05% (выпуск 18.01.2023) - до 18.02.2026 - 20,25% (выпуск 22.02.2023)
только самые короткие бумаги с той же доходностью что новые что на вторичке.
Это они так декларируют (доходность в процентах)! Если посчитаете на калькуляторе , то удивитесь ! Например, до 18.02.2026 имеют доходность 18,1 % годовых!
дело в том что в купонных облигах нужно считать с учетом реинвестирования выплат. те облиги где нет купонных выплат там канеш проще процент считается. если взять те облиги что продает сенс 18-02-2026 и реинвестировать купоны под 12% чистыми то где то так и выходит. если пристроить купонные выплаты под больший процент то даже лучше выйдет - например если пристроить купонные выплаты под 18% чистыми то ваще выходит 22,5 доходность облиг без реинвестирования на всех этих облигах кстати получается 18,1%
на что обратил внимание. сенс продает старые облиги - до 01.05.2024 - 17,99% (выпуск 20.06.2023) - до 02.10.2024 - 18,75% (выпуск 22.10.2014) - до 15.01.2025 - 20,05% (выпуск 18.01.2023) - до 18.02.2026 - 20,25% (выпуск 22.02.2023)
только самые короткие бумаги с той же доходностью что новые что на вторичке.
дело в том что в купонных облигах нужно считать с учетом реинвестирования выплат. те облиги где нет купонных выплат там канеш проще процент считается. если взять те облиги что продает сенс 18-02-2026 и реинвестировать купоны под 12% чистыми то где то так и выходит. если пристроить купонные выплаты под больший процент то даже лучше выйдет - например если пристроить купонные выплаты под 18% чистыми то ваще выходит 22,5 доходность облиг без реинвестирования на всех этих облигах кстати получается 18,1%
Согласен! Нужно банкам предложить и проценты по депозитам так же считать - 25% годовых! А реально 20, но мы ж можем ежемесячно получаемые проценты реинвестировать!!! И Минфин при первичных размещениях тоже пусть не стесняется!
SAndriy1 написав:Согласен! Нужно банкам предложить и проценты по депозитам так же считать - 25% годовых! А реально 20, но мы ж можем ежемесячно получаемые проценты реинвестировать!!! И Минфин при первичных размещениях тоже пусть не стесняется!
такое уже есть в банках. просто видать вы не обращали внимание. есть депозиты с капитализацией ежемесячных процентов. разница только в том, что когда банк капитализирует выплаты они идут по тем же процентам что и основное тело депо. в купонных выплатах уже только от вас зависит как вы их реинвестируете. откуда банк берет процент для реинвестирования купонов когда считает итоговую доходность - то уже вопрос к сенсу.
Ставки на різке уповільнення інфляції в США призвели до того, що в середу трейдери обвалили долар до 2-місячного мінімуму, а вартість запозичень на ринку облігацій знизилася третій день поспіль.
Про це пише Reuters.
Економісти, опитані Reuters, очікують, що інфляція споживчих цін в США в червні сповільниться до 3,1% з 4% в травні, чого може бути достатньо, щоб переконати ФРС припинити агресивне підвищення ставок - якщо не в цьому місяці, то, принаймні, найближчим часом.
"Основні фондові ринки Європи відкрилися ростом на 0,7%, знову на чолі з високотехнологічним сектором, а основний світовий індекс MSCI, що охоплює 47 країн, виріс на цілих 20% з мінімумів, досягнутих у жовтні через підвищення ставок.
Валютний ринок також рухався. Мінімум долара означав, що він досягнув найдовшого відрізку втрат з березня. Єна знову піднялася вище 140, а фунт стерлінгів досяг 15-місячного максимуму, оскільки Банк Англії заявив, що Британія справляється з підвищенням процентних ставок", - пише агентство.
Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що базова ставка інфляції в США знизилася вже третій місяць до 5% з 5,3%, хоча це більш ніж удвічі перевищує цільовий показник ФРС у 2%.
Ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів цього місяця в 92%, але залишаються сумніви щодо подальших підвищень.
remark написав:Що вже такий жор пішов на готівковий бакс, що навіть ощад пилесосить?
То может где-то в локальном месте так. Плюс курс в Ощаде всегда заниженный. Может просто валютный лимит надо им добрать, вот и принимают всё подряд.
Сегодня пробежался по обменкам и банкам - везде полный штиль. Обменки уже и от синих морду воротят: от 1000 еще кое-как принимают по нормальному курсу, а розницу на фиг посылают "нет гривны". С белыми вообще труба дело! Уже и банки не хотят брать, причем любые купюры, хоть 2006. Как увидят купюру в момент доставания из кошеля, сразу "ой, а у нас оказывается гривны закончились". Приходится хитрить, сначала узнавать наличие "самой красивой", и только потом предъявлять валюту. Короче нажрались баксом по самую крышу.
remark написав:Що вже такий жор пішов на готівковий бакс, що навіть ощад пилесосить?
То может где-то в локальном месте так. Плюс курс в Ощаде всегда заниженный. Может просто валютный лимит надо им добрать, вот и принимают всё подряд.
Сегодня пробежался по обменкам и банкам - везде полный штиль. Обменки уже и от синих морду воротят: от 1000 еще кое-как принимают по нормальному курсу, а розницу на фиг посылают "нет гривны". С белыми вообще труба дело! Уже и банки не хотят брать, причем любые купюры, хоть 2006. Как увидят купюру в момент доставания из кошеля, сразу "ой, а у нас оказывается гривны закончились". Приходится хитрить, сначала узнавать наличие "самой красивой", и только потом предъявлять валюту. Короче нажрались баксом по самую крышу.
Это где это такое ? в Киеве берут и белые и синие аж бегом везде, а вот на продажу синие найти сложно
Якщо кому цікаво, то дуже суттєвий фактор на найближчі 10-15 років - значне прискорення скорочення населення у найбільш-продуктивному віці 25-45 років (так звана робоча сила). Дані не прогноз, а взяті звідси, шляхом зсуву вікової группи.
У період 1992 - 2014 за 22 роки ця група скоротилася лише на 5% Потім у 2014 відбулися територіальні втрати, тому треба брати 2015-2022 рік - скорочення ще на ~6%.
Отже за 30 років з 1992 по 2022 рік населення у віці 25-45 років скоротилося лише на ~11%.
А тепер увага, навіть якби не було війни, з 2022 по 2037 рік ця группа скоротиться на 29%
Отже за наступні 15 років (навіть якщо ніхто з цієї групи не помре і всі залишаться живими і здоровими, війну не враховуємо) - ця ключова вікова группа скоротиться майже на третину чисто по демографічним розрахункам.
Тобто уявіть офіс або завод, адміністрацію чи де ви працюєте. І приберіть 1/3 працівників. Бо їх фізично через 15 років стане на третину менше.
Я вважаю, що окрім війни нас чекає величезна соціально-робітнича криза якої не було за всі роки незалежності. За 15 років третина працівників заводів, фабрик, офісів, агрохолдингів, айтішніків, депутатів, прорукорів, поліціянів, суддів зменшиться на третину, хоча останніх сумнівно. Величезну купу посад держслужбовців мають скорочувати на третину.