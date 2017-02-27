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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10628106291063010631

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 76
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
13%
10
37,00-37,50
45%
34
37,50-38,00
22%
17
38,00-38,50
8%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
3
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 01:18

  Zebra написав:Тобто уявіть офіс або завод, адміністрацію чи де ви працюєте. І приберіть 1/3 працівників. Бо їх фізично через 15 років стане на третину менше.

Який жах. А безробіття за приблизними даними у нас теж близько третини. Тобто у 2037 на всіх чекає працевлаштування? :D
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:13

  zerocool написав:
  Zebra написав:Тобто уявіть офіс або завод, адміністрацію чи де ви працюєте. І приберіть 1/3 працівників. Бо їх фізично через 15 років стане на третину менше.

Який жах. А безробіття за приблизними даними у нас теж близько третини. Тобто у 2037 на всіх чекає працевлаштування? :D

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vitaliiangel
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Євро

jump
Євро до дол перевалив за 1,11
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 10:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Настав час перекинутись з € в $. Чи ще неначасі?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 10:47

  ihorsic написав:Настав час перекинутись з € в $. Чи ще неначасі?


неначасі 1.16 саме то
Nazarkino
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  #<1 ... 10628106291063010631
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