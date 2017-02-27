Який жах. А безробіття за приблизними даними у нас теж близько третини. Тобто у 2037 на всіх чекає працевлаштування?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лип, 2023 01:18
Додано: Чет 13 лип, 2023 08:13
Додано: Чет 13 лип, 2023 09:50
Євро
jump
Євро до дол перевалив за 1,11
Додано: Чет 13 лип, 2023 10:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Настав час перекинутись з € в $. Чи ще неначасі?
Додано: Чет 13 лип, 2023 10:47
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