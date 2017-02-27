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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10628106291063010631

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 76
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
13%
10
37,00-37,50
45%
34
37,50-38,00
22%
17
38,00-38,50
8%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
3
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 01:18

  Zebra написав:Тобто уявіть офіс або завод, адміністрацію чи де ви працюєте. І приберіть 1/3 працівників. Бо їх фізично через 15 років стане на третину менше.

Який жах. А безробіття за приблизними даними у нас теж близько третини. Тобто у 2037 на всіх чекає працевлаштування? :D
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:13

  zerocool написав:
  Zebra написав:Тобто уявіть офіс або завод, адміністрацію чи де ви працюєте. І приберіть 1/3 працівників. Бо їх фізично через 15 років стане на третину менше.

Який жах. А безробіття за приблизними даними у нас теж близько третини. Тобто у 2037 на всіх чекає працевлаштування? :D

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vitaliiangel
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Євро

jump
Євро до дол перевалив за 1,11
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 10:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Настав час перекинутись з € в $. Чи ще неначасі?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 10:47

  ihorsic написав:Настав час перекинутись з € в $. Чи ще неначасі?


неначасі 1.16 саме то
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:59

хотел пару европолтинников сдать в обменке, курс 40.60 и качество им не подходит. глянул в мобиле сенс берёт па 40.95. у нас в городе от 500 па 41 - нормально взяли без проблем, при мне выдавали баксы клиентке, но не синие...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 12:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

раніше купив по 37,4Х коли чекати щоб здати хоча б по такій же ціні :) , бо пора закривати кредитки
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 12:55

  zerocool написав:
  Zebra написав:Тобто уявіть офіс або завод, адміністрацію чи де ви працюєте. І приберіть 1/3 працівників. Бо їх фізично через 15 років стане на третину менше.

Який жах. А безробіття за приблизними даними у нас теж близько третини. Тобто у 2037 на всіх чекає працевлаштування? :D

Только учтите, что сейчас за границей около 5 миллионов наших беженцев. И подавляющее число из них - это женщины трудоспособного возраста, плюс очень много детей. Часть да, вернутся. Но даже по осторожным опросам европейских служб до 2.7 миллионов беженцев хотят остаться в Европе на ПМЖ. Из них 70% - это женщины от 25 до 45 лет. Плюс дети, ведь выезжали в основном из-за детей. А если даже 2 миллиона женщин не вернется, да еще и с детьми, то демографический кризис будет у нас намного глубже! Добавьте сюда еще и период минимум 5-10 лет на восстановление экономики после войны, и получим очень грустную картину... Чтобы нормально жить, придется делать из Украины высокотехнологичную страну, где людей будет заменять автоматика где только можно.
yuri_m
 
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  #<1 ... 10628106291063010631
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