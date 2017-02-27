Який жах. А безробіття за приблизними даними у нас теж близько третини. Тобто у 2037 на всіх чекає працевлаштування?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лип, 2023 01:18
Додано: Чет 13 лип, 2023 08:13
Додано: Чет 13 лип, 2023 09:50
Євро
jump
Євро до дол перевалив за 1,11
Додано: Чет 13 лип, 2023 10:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Настав час перекинутись з € в $. Чи ще неначасі?
Додано: Чет 13 лип, 2023 10:47
Додано: Чет 13 лип, 2023 11:59
хотел пару европолтинников сдать в обменке, курс 40.60 и качество им не подходит. глянул в мобиле сенс берёт па 40.95. у нас в городе от 500 па 41 - нормально взяли без проблем, при мне выдавали баксы клиентке, но не синие...
Додано: Чет 13 лип, 2023 12:46
Re: Валютний ринок в контексті ДС
раніше купив по 37,4Х коли чекати щоб здати хоча б по такій же ціні , бо пора закривати кредитки
Додано: Чет 13 лип, 2023 12:55
Только учтите, что сейчас за границей около 5 миллионов наших беженцев. И подавляющее число из них - это женщины трудоспособного возраста, плюс очень много детей. Часть да, вернутся. Но даже по осторожным опросам европейских служб до 2.7 миллионов беженцев хотят остаться в Европе на ПМЖ. Из них 70% - это женщины от 25 до 45 лет. Плюс дети, ведь выезжали в основном из-за детей. А если даже 2 миллиона женщин не вернется, да еще и с детьми, то демографический кризис будет у нас намного глубже! Добавьте сюда еще и период минимум 5-10 лет на восстановление экономики после войны, и получим очень грустную картину... Чтобы нормально жить, придется делать из Украины высокотехнологичную страну, где людей будет заменять автоматика где только можно.
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