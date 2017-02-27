Який жах. А безробіття за приблизними даними у нас теж близько третини. Тобто у 2037 на всіх чекає працевлаштування?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лип, 2023 01:18
Додано: Чет 13 лип, 2023 08:13
Додано: Чет 13 лип, 2023 09:50
Євро
jump
Євро до дол перевалив за 1,11
Додано: Чет 13 лип, 2023 10:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Настав час перекинутись з € в $. Чи ще неначасі?
Додано: Чет 13 лип, 2023 10:47
Додано: Чет 13 лип, 2023 11:59
хотел пару европолтинников сдать в обменке, курс 40.60 и качество им не подходит. глянул в мобиле сенс берёт па 40.95. у нас в городе от 500 па 41 - нормально взяли без проблем, при мне выдавали баксы клиентке, но не синие...
Додано: Чет 13 лип, 2023 12:46
Re: Валютний ринок в контексті ДС
раніше купив по 37,4Х коли чекати щоб здати хоча б по такій же ціні , бо пора закривати кредитки
Додано: Чет 13 лип, 2023 12:55
Только учтите, что сейчас за границей около 5 миллионов наших беженцев. И подавляющее число из них - это женщины трудоспособного возраста, плюс очень много детей. Часть да, вернутся. Но даже по осторожным опросам европейских служб до 2.7 миллионов беженцев хотят остаться в Европе на ПМЖ. Из них 70% - это женщины от 25 до 45 лет. Плюс дети, ведь выезжали в основном из-за детей. А если даже 2 миллиона женщин не вернется, да еще и с детьми, то демографический кризис будет у нас намного глубже! Добавьте сюда еще и период минимум 5-10 лет на восстановление экономики после войны, и получим очень грустную картину... Чтобы нормально жить, придется делать из Украины высокотехнологичную страну, где людей будет заменять автоматика где только можно.
Додано: Чет 13 лип, 2023 13:29
Согласно данным ООН за апрель месяц, за рубежом находится больше 12 млн беженцев из Украины и идет небольшой ежемесячный прирост порядка 100 тыс. Более полумиллиона наших уже добрались до Штатов и Канады - их сразу можно минусовать, иначе за океан бы не поехали.
20% беженцев в Германии уже нашли работу - по их меркам это великолепная скорость интеграции. Финляндия и Норвегия создали отдельные госпрограммы по привлечению именно семей с детьми из Украины.
Это как бы многое говорит об экономике и о курсе гривны после войны.
Додано: Чет 13 лип, 2023 13:39
Так всё население Украины было перед войной около 33-35 миллионов, по разным оценкам. Выходит сейчас осталось немногим более 21-22, с тенденцией к снижению? Тогда кто по факту будет поднимать экономику после войны? Выехали-то в основном трудоспособного возраста. Пенсионеров уехало очень мало, да и возвращаются они первыми. Тут только спасет переход на очень технологичное фермерство, как в Голландии - минимум людей и много техники/автоматики. По промышленности та же история, плюс там намного всё сложнее, кадры на сложные автоматизированные линии за один день не обучишь.
Курс тем временем на наличке продолжает сползать вниз, по отношению ко вчерашнему уже на 10 копеек. Кассиры в обменках и банках откровенно скучают, оборотов практически нет. Утром на принос, и потом весь день тишина. Валюта никого не интересует, особенно купить. При мне чувак спросил купить 6000 долларов, так кассирша чуть из трусов не выпрыгнула от радости! Это при том, что спред был всего 5 копеек (37.20/37.25) на синих.
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