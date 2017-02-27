Додано: Чет 13 лип, 2023 13:39

antey1969 написав: Согласно данным ООН за апрель месяц, за рубежом находится больше 12 млн беженцев из Украины и идет небольшой ежемесячный прирост порядка 100 тыс.

Это как бы многое говорит об экономике и о курсе гривны после войны. Согласно данным ООН за апрель месяц, за рубежом находится больше 12 млн беженцев из Украины и идет небольшой ежемесячный прирост порядка 100 тыс.Это как бы многое говорит об экономике и о курсе гривны после войны.

Так всё население Украины было перед войной около 33-35 миллионов, по разным оценкам. Выходит сейчас осталось немногим более 21-22, с тенденцией к снижению? Тогда кто по факту будет поднимать экономику после войны? Выехали-то в основном трудоспособного возраста. Пенсионеров уехало очень мало, да и возвращаются они первыми. Тут только спасет переход на очень технологичное фермерство, как в Голландии - минимум людей и много техники/автоматики. По промышленности та же история, плюс там намного всё сложнее, кадры на сложные автоматизированные линии за один день не обучишь.Курс тем временем на наличке продолжает сползать вниз, по отношению ко вчерашнему уже на 10 копеек. Кассиры в обменках и банках откровенно скучают, оборотов практически нет. Утром на принос, и потом весь день тишина. Валюта никого не интересует, особенно купить. При мне чувак спросил купить 6000 долларов, так кассирша чуть из трусов не выпрыгнула от радости!Это при том, что спред был всего 5 копеек (37.20/37.25) на синих.