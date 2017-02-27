Я в статистику беженцев не особо верю.
Мне вот интересно мнение из Харькова, Запорожья, Николаева, Сум. Много ли автомобилей на дорогах по сравнению с 2021 годом. Потому что в Чернигове в послерабочее время уже тянучки. Вернулись почти все.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лип, 2023 14:33
Я в статистику беженцев не особо верю.
Мне вот интересно мнение из Харькова, Запорожья, Николаева, Сум. Много ли автомобилей на дорогах по сравнению с 2021 годом. Потому что в Чернигове в послерабочее время уже тянучки. Вернулись почти все.
Додано: Чет 13 лип, 2023 14:34
Бо ці цифри повна маячня, на вестернів їх розганяти треба, але самим навіщо вірити.
Так, станом на 6 червня 2023 року кількість активних карток мережі мобільного зв’язку становила трохи більше як 48,3 млн.
У березневому звіті Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКЕК) вказано, що в середньому на 100 жителів України припадає 143 картки. Враховуючи це, можемо припустити, що на неокупованій території України перебуває не більше як 33,8 млн людей.
Станом на 26 червня 2023 року, за підрахунками УВКБ ООН, в Європі перебуває 5 млн 977 тис. українських переселенців. За межами Європи перебуває ще майже 362 тис. осіб.
Тобто реальні цифри за різними даними (у тому числі по перетинам кордону) - більш-менш збігаються, виїхало близько 7-8 мільйонів, залишилося 32-33.
Прикордонне сальдо на місяць зараз невелике, кілька десятків тисяч на місяць.
В Польщі за останні пів року кількість переселенців з України зменшилася на понад 550 тис. осіб.
Цікавіша внутрішня міграція та цифри ВПО. Після війни схід та частина півдня залишаться пустелями, на решті території густота населення скоріше зросте в порівнянні з довоєнною.
Додано: Чет 13 лип, 2023 14:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Даже из Австралии родственница жены вернулась, просидев там фактически полтора года.
Додано: Чет 13 лип, 2023 14:54
На машины лучше не ориентироваться. Водители, как известно, это в основном мужчины. А уехали за границу женщины и дети. Если машин в населенном пункте снова стало много, то это значит просто мужики из условного Львова вернулись в условный Николаев. То есть в пределах Украины. Ну и машины, особенно новые и дорогие - это просто вернувшиеся мажоры, до этого сидевшие на западе страны в люксовых хоромах. Косвенным подтверждением этому является резко выросшее число аварий на дорогах из-за полного игнорирования ПДД. Мажоры снова летают, как и до войны!
Смотреть надо не на машины на дорогах, а на количество населения до войны и сейчас. У нас в доме живет 50% от довоенного. По всему району где-то так же. До линии фронта 30 км. На другом краю, куда 45-55 км, народа чуть больше, около 60-65%. А в тех районах, где шансы на прилеты большие, то и 20% нет от довоенного.
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