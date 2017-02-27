Додано: Чет 13 лип, 2023 14:54

Zebra написав: Я в статистику беженцев не особо верю.

Мне вот интересно мнение из Харькова, Запорожья, Николаева, Сум. Много ли автомобилей на дорогах по сравнению с 2021 годом. Потому что в Чернигове в послерабочее время уже тянучки. Вернулись почти все. Я в статистику беженцев не особо верю.Мне вот интересно мнение из Харькова, Запорожья, Николаева, Сум. Много ли автомобилей на дорогах по сравнению с 2021 годом. Потому что в Чернигове в послерабочее время уже тянучки. Вернулись почти все.

На машины лучше не ориентироваться. Водители, как известно, это в основном мужчины. А уехали за границу женщины и дети. Если машин в населенном пункте снова стало много, то это значит просто мужики из условного Львова вернулись в условный Николаев. То есть в пределах Украины. Ну и машины, особенно новые и дорогие - это просто вернувшиеся мажоры, до этого сидевшие на западе страны в люксовых хоромах. Косвенным подтверждением этому является резко выросшее число аварий на дорогах из-за полного игнорирования ПДД. Мажоры снова летают, как и до войны!Смотреть надо не на машины на дорогах, а на количество населения до войны и сейчас. У нас в доме живет 50% от довоенного. По всему району где-то так же. До линии фронта 30 км. На другом краю, куда 45-55 км, народа чуть больше, около 60-65%. А в тех районах, где шансы на прилеты большие, то и 20% нет от довоенного.