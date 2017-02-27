Я в статистику беженцев не особо верю.
Мне вот интересно мнение из Харькова, Запорожья, Николаева, Сум. Много ли автомобилей на дорогах по сравнению с 2021 годом. Потому что в Чернигове в послерабочее время уже тянучки. Вернулись почти все.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лип, 2023 14:33
Я в статистику беженцев не особо верю.
Мне вот интересно мнение из Харькова, Запорожья, Николаева, Сум. Много ли автомобилей на дорогах по сравнению с 2021 годом. Потому что в Чернигове в послерабочее время уже тянучки. Вернулись почти все.
Додано: Чет 13 лип, 2023 14:34
Бо ці цифри повна маячня, на вестернів їх розганяти треба, але самим навіщо вірити.
Так, станом на 6 червня 2023 року кількість активних карток мережі мобільного зв’язку становила трохи більше як 48,3 млн.
У березневому звіті Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКЕК) вказано, що в середньому на 100 жителів України припадає 143 картки. Враховуючи це, можемо припустити, що на неокупованій території України перебуває не більше як 33,8 млн людей.
Станом на 26 червня 2023 року, за підрахунками УВКБ ООН, в Європі перебуває 5 млн 977 тис. українських переселенців. За межами Європи перебуває ще майже 362 тис. осіб.
Тобто реальні цифри за різними даними (у тому числі по перетинам кордону) - більш-менш збігаються, виїхало близько 7-8 мільйонів, залишилося 32-33.
Прикордонне сальдо на місяць зараз невелике, кілька десятків тисяч на місяць.
В Польщі за останні пів року кількість переселенців з України зменшилася на понад 550 тис. осіб.
Цікавіша внутрішня міграція та цифри ВПО. Після війни схід та частина півдня залишаться пустелями, на решті території густота населення скоріше зросте в порівнянні з довоєнною.
Додано: Чет 13 лип, 2023 14:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Даже из Австралии родственница жены вернулась, просидев там фактически полтора года.
Додано: Чет 13 лип, 2023 14:54
На машины лучше не ориентироваться. Водители, как известно, это в основном мужчины. А уехали за границу женщины и дети. Если машин в населенном пункте снова стало много, то это значит просто мужики из условного Львова вернулись в условный Николаев. То есть в пределах Украины. Ну и машины, особенно новые и дорогие - это просто вернувшиеся мажоры, до этого сидевшие на западе страны в люксовых хоромах. Косвенным подтверждением этому является резко выросшее число аварий на дорогах из-за полного игнорирования ПДД. Мажоры снова летают, как и до войны!
Смотреть надо не на машины на дорогах, а на количество населения до войны и сейчас. У нас в доме живет 50% от довоенного. По всему району где-то так же. До линии фронта 30 км. На другом краю, куда 45-55 км, народа чуть больше, около 60-65%. А в тех районах, где шансы на прилеты большие, то и 20% нет от довоенного.
Возвращаются и будут возвращаться те, кто не выезжал за границу. У кого тут есть что терять. А кто уже устроился за границей за 1.5 года или надеется на ПМЖ, да еще если тут дом/квартиру разбило, то из этой категории мало кто будет возвращаться. Уже вон прикинули - около 2.7 миллионов метят на ПМЖ в Европе. И еще 300-400 тысяч в США/Канаду.
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:20
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.07.2023..........14.07.2023
дата розрахунку..............12.07.2023...........13.07.2023
Євро.................................40,2803................40,8581...+1.43%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1173 (вчера 1.1015)
Индекс доллара DXY в 15-00 100.22 (вчера 101.53).
Вчера после 15 доллар резко пошел вниз и за 2 часа потерял около процента. После этого снижение замедлилось, но осталось весьма уверенным. В результате сейчас индекс доллара находится на уровне апреля 2022 года. До доковидных уровней осталось совсем немного.
..........................................
С таким дремучим сексизмом нас в ЕС точно не возьмут.
Нам надо хотя бы притворяться цивилизованными
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:27
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Шановні форумчани, що скажете. Із чим це повязано?
Боюсь зробити поспішні та не вірні висновки. Проте на мою думку диванного експерта (без профільної освіти), то не є дуже добре коли гроші бізнесу не в роботі, а в банках.
Прошу коментувати.
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:32
Из официальной статистики. С 2018 по 2021 год число женщин-водителей, или хотя бы у кого есть водительские права, колебалось от 20% до 23%. С учетом того, сколько женщин выехало за границу в начале войны, то этот процент стал в 2-3 раза меньше. Ибо выезжали в основном возрастом 20-45 лет, то есть самого трудоспособного возраста, кто мог позволить себе купить машину и ездить на ней.
Да и просто глянь на дороги - сейчас редко когда увидишь женщину за рулем. По крайней мере на востоке и юге страны.
Обороты падают, а освобождающиеся деньги куда-то надо пристраивать, чтобы хоть какая-то копейка капала. Раньше прибыль с той же торговли была в процентах намного выше, чем по депозиту. А если торговля или производство остановились, или еле дышат? Куда капитал девать? Вот и приходится в банк нести, чтобы хоть какой-то доход был. А не держать деньги мертвым грузом.
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 13 лип, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:32
Про такі дрімучі думки в головах є чудовий анекдот. Як тато сину пояснює поняття слів реально та віртуально. До тепер це один і моїх улюблених анекдотів.
Таке враження, що деякі форумчани просто проілюстрували значення слова "віртуально", забувши при тому, що існує ще слово "реально".
Додано: Чет 13 лип, 2023 15:36
У нас зараз 2023 рік. За два роки відбулись КОЛОСАЛЬНІ зміни.
Взимку був в МРЕО. Там якраз екзамени здавали. Серед тих хто здавав "на око" на 5-7 жінок припадав 1 чоловік. Робіть висновки...
|